Doña Carlota permanece en penal de Chalco

CHALCO, Méx., marzo 30 (EL UNIVERSAL).-

, adulta mayor procesada por el

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y la tentativa de homicidio de un menor ocurrido en abril de 2025 durante un despojo de domicilio en este municipio, continúa recluida en ela 13 días de que un juez le concediera, hijo de la imputada, dio a conocer este lunes unen el que expone el retraso que impide la liberación de su madre.Según el documento, eldel Estado de México () no ha colocado elnecesario para quecumpla la medida cautelar fuera del penal.Else llevó a cabo ladedentro de la, derivada del juicio de amparo 2063/2025.En esa sesión, lacon sede enotorgó lafederal a favor de la procesada.Elmodificó entonces laoficiosa pory dictóadicionales.aseguró que latodos losestablecidos por el juez."Ya realizamos todos los trámites que el juez determinó, incluido el pago de la garantía económica", declaró.El pago dese efectuó el. Además, se entregó el, suscrito por, jefe de Departamento de la Dirección General de Oficinas de Pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el que se acredita queno cuenta conElrealizó laal domicilio donde la mujer cumpliría la, verificó las líneas telefónicas mediante llamadas de prueba y completó todas las diligencias técnicas requeridas.Aunque ya cumplieron con todos losexigidos por el impartidor de justicia, elno se ha instalado y la excarcelación permanece pendiente sin que las autoridades del centro ofrezcan una explicación, denunció Arturo Santana.La demora mantiene a la adulta mayor en el, donde suse ha deteriorado y de que elcautelar se resolvió hace casi dos semanas, reiteró su hijo.La familia deexige que se ejecute de inmediato lapara que la procesada cumpla suen el lugar ya inspeccionado y aprobado.