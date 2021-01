Dónde hacen la prueba PCR de Covid-19 para viajar y cuánto cuesta

Durante la contingencia sanitaria, es posible que surja la necesidad de viajar al extranjero por cuestiones de trabajo o una situación familiar. Si es tu caso, debes saber que países como Estados Unidos, Canadá e Inglaterra pedirán una prueba de Covid-19 a todos los pasajeros aéreos (incluso sus nacionales) antes de abordar el avión.

Aquí te decimos dónde puedes hacerte la prueba antes de viajar y cuánto te cuesta. Recuerda que debes acudir en las 72 horas previas a tu vuelo, no antes.

También es necesario que te fijes en el tipo de prueba de Covid-19 que requiere el país al que vas a viajar. En el caso de Estados Unidos y Canadá, tienes que hacerte una prueba PCR, la cual te indica si actualmente estás infectado. La aerolínea es quien revisa los resultados de tu prueba (de manera física o digital), pero es posible que las autoridades migratorias también te los pidan.

Como ejemplo, los resultados de tu prueba deben incluir los siguientes datos.

Estados Unidos

-Nombre del viajero

-Fecha de la prueba

-Tipo de prueba y resultado

Canadá

-Nombre completo del viajero y fecha de nacimiento

-Fecha de la prueba

-Nombre y dirección del laboratorio

-Tipo de prueba y resultado

Dónde hacerte la prueba

Ahora sí, estos son los lugares a donde puedes acudir y cuánto cuesta la prueba PCR.

Clínica del Viajero

La prueba PCR para viajeros internacionales cuesta 3 mil pesos. La tarifa cubre una consulta previa al viaje, el certificado y seguimiento mientras estés fuera y hasta que regreses. Es necesario que confirmes tu itinerario con una reserva de hotel o boleto de avión.

En este lugar te pueden asesorar con mayor precisión sobre los requisitos del destino al que vas a viajar. Si no estás seguro de sus requisitos o tu prueba debe incluir datos específicos (como el caso de Canadá), es tu mejor opción.

El primer paso es hacer una solicitud en la página web de la Clínica del Viajero. Luego debes comunicarte a este número para agendar una cita: 55 6748 9375. Las pruebas no se están realizando en la sede de la Clínica del Viajero (en el AICM), sino en el Instituto Conde de Valenciana (Chimalpopoca 14, colonia Obrera). Antes de agendar tu cita te preguntarán cuándo es tu viaje y si vas a realizar escalas, para que la fecha de tu prueba coincida.

La prueba se hace por la mañana, de lunes a viernes, y tardan 24 horas en entregarte los resultados.

Informes:

Teléfono: 55 4313 0190

WhatsApp: 55 6748 9375

Salud Digna

La prueba PCR tiene un costo de 950 pesos y el tiempo de entrega de resultados es de hasta 72 horas.

Tienes que programar una cita en línea. Con regularidad se establecen diferentes horarios en los que puedes programar cita, dependiendo en qué estado te encuentres. Hay varias clínicas con servicio de pruebas en CDMX.

El pago se hace por internet. A tu cita hay que acudir con identificación oficial, comprobante de pago y cita.

Para pedir informes puedes contactarte por WhatsApp a la clínica de Salud Digna con pruebas que te quede más cerca o por Facebook. La atención es por medio de chatbot.

Laboratorio Médico del Chopo

La prueba PCR cuesta 3 mil 195 pesos. Los resultados tardan entre 24 y 72 horas en estar listos.

Mediante el sitio web oficial debes hacer tu pago y programar tu cita en la clínica que esté más cerca de tu casa.

Médica Sur

La prueba PCR tiene un costo de 3 mil 949 pesos. El resultado se entrega de 24 a 48 horas después de la toma de muestras.

En el Hospital Médica Sur (Puente de Piedra 150, Toriello Guerra, Tlalpan) está disponible dentro de un Laboratorio Covid o mediante el servicio Autoexpress, sin bajar de tu auto. También puedes acudir a la sucursal Lomas (Río Hondo 20, Lomas-Virreyes). El pago y programación se hace en línea

Informes:

55 5424 7200 Ext. 3991 (Call Center Laboratorio Covid, 24 horas).

55 5424 7200 Ext. 6805 (Centro de Atención Telefónica).

LAPI

La prueba de Covid-19 por PCR cuesta 3 mil 199 pesos si piensas acudir a una sucursal, y 3 mil 500 pesos si es a domicilio. La entrega se hace en máximo 48 horas.

El pago se hace en línea y la cita por correo electrónico. Si estás en la Ciudad de México, normalmente la prueba se hace un día después de hacer el pago, pero el proceso puede retrasarse por la demanda. Está disponible en la sucursal Lindavista (Montevideo 639).

Informes:

5593 7517