logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abuelas juegan al balonmano a más de 4 mil metros de altura

Fotogalería

Abuelas juegan al balonmano a más de 4 mil metros de altura

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Dos enfrentamientos en 24 horas sacuden Culiacán

Un muerto, heridos y tres detenidos

Por Redacción

Diciembre 09, 2025 08:43 p.m.
A
Dos enfrentamientos en 24 horas sacuden Culiacán

En un nuevo episodio de violencia en Culiacán, un enfrentamiento entre grupos rivales en la zona residencial Santa Fe, al norponiente de la ciudad, dejó un muerto y tres lesionados, además de la detención de tres civiles armados por parte del Grupo de Fuerzas Especiales del Estado.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que cuatro hombres ingresaron a un hospital con heridas de bala; uno perdió la vida por la gravedad de las lesiones. En el estacionamiento del hospital fue asegurado el vehículo en el que fueron trasladados. En su interior se localizaron tres rifles automáticos y se confirmó que la unidad había sido despojada con violencia a su propietario en Santa Fe.

LEA TAMBIÉN

53 policías fallecidos en lo que va del 2025 en Culiacán

Programa de mejoras salariales y seguros de vida se implementan tras los trágicos sucesos.

Gracias a trabajos de inteligencia, los agentes estatales ubicaron a tres de los presuntos participantes en la balacera y los detuvieron en el fraccionamiento Málaga Residencial, donde además se aseguraron cinco armas de fuego y un vehículo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Este ataque ocurrió apenas 20 horas después de otro enfrentamiento armado registrado en la sindicatura de Tepuche, al norte de Culiacán. En esa zona, las autoridades hallaron dos hombres muertos, una camioneta calcinada y dos personas heridas, luego de un choque entre grupos rivales en el que se reportaron detonaciones de artefactos explosivos improvisados.

Elementos de seguridad pública, Guardia Nacional, Ejército y personal de la Secretaría de Protección Ciudadana Federal acudieron hasta el poblado de Molo Viejo, donde ubicaron una camioneta Ford Raptor con blindaje artesanal, una pick up calcinada y decenas de casquillos percutidos, además de explosivos sin detonar, lo que indica que el intercambio de fuego duró varios minutos.

Durante el operativo, los uniformados escucharon quejidos entre la maleza y localizaron a dos civiles armados con equipo táctico, ambos heridos. Fueron desarmados, atendidos y trasladados a un hospital bajo custodia.

Cerca de la camioneta calcinada fue encontrado el cuerpo de un hombre con quemaduras severas. Otra víctima, según las primeras indagatorias, habría intentado escapar del vehículo incendiado antes de desplomarse.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Dos enfrentamientos en 24 horas sacuden Culiacán
Dos enfrentamientos en 24 horas sacuden Culiacán

Dos enfrentamientos en 24 horas sacuden Culiacán

SLP

PULSO

Un muerto, heridos y tres detenidos

Senador del PT propone Sistema Nacional de Comunicación para 4T
Senador del PT propone Sistema Nacional de Comunicación para 4T

Senador del PT propone Sistema Nacional de Comunicación para 4T

SLP

El Universal

La creación de medios estatales sería clave en el combate mediático de la 4T.

Morena renegociará el T-MEC vía Zoom ante críticas del PRI
Morena renegociará el T-MEC vía Zoom ante críticas del PRI

Morena renegociará el T-MEC vía Zoom ante críticas del PRI

SLP

El Universal

El líder del PRI denuncia la situación de seguridad y corrupción en el gobierno de Morena, destacando alertas en Michoacán y la renegociación del T-MEC por Zoom.

Yasmín Esquivel Mossa felicita a Estela Fuentes Jiménez en Informe del Tribunal de Justicia
Yasmín Esquivel Mossa felicita a Estela Fuentes Jiménez en Informe del Tribunal de Justicia

Yasmín Esquivel Mossa felicita a Estela Fuentes Jiménez en Informe del Tribunal de Justicia

SLP

El Universal

El compromiso con la legalidad y el servicio público se refleja en la participación de Yasmín Esquivel Mossa en el informe del Tribunal de Justicia.