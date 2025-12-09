Dos enfrentamientos en 24 horas sacuden Culiacán

En un nuevo episodio de violencia en Culiacán, un enfrentamiento entre grupos rivales en la zona residencial Santa Fe, al norponiente de la ciudad, dejó un muerto y tres lesionados, además de la detención de tres civiles armados por parte del Grupo de Fuerzas Especiales del Estado.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que cuatro hombres ingresaron a un hospital con heridas de bala; uno perdió la vida por la gravedad de las lesiones. En el estacionamiento del hospital fue asegurado el vehículo en el que fueron trasladados. En su interior se localizaron tres rifles automáticos y se confirmó que la unidad había sido despojada con violencia a su propietario en Santa Fe.

Gracias a trabajos de inteligencia, los agentes estatales ubicaron a tres de los presuntos participantes en la balacera y los detuvieron en el fraccionamiento Málaga Residencial, donde además se aseguraron cinco armas de fuego y un vehículo.

Este ataque ocurrió apenas 20 horas después de otro enfrentamiento armado registrado en la sindicatura de Tepuche, al norte de Culiacán. En esa zona, las autoridades hallaron dos hombres muertos, una camioneta calcinada y dos personas heridas, luego de un choque entre grupos rivales en el que se reportaron detonaciones de artefactos explosivos improvisados.

Elementos de seguridad pública, Guardia Nacional, Ejército y personal de la Secretaría de Protección Ciudadana Federal acudieron hasta el poblado de Molo Viejo, donde ubicaron una camioneta Ford Raptor con blindaje artesanal, una pick up calcinada y decenas de casquillos percutidos, además de explosivos sin detonar, lo que indica que el intercambio de fuego duró varios minutos.

Durante el operativo, los uniformados escucharon quejidos entre la maleza y localizaron a dos civiles armados con equipo táctico, ambos heridos. Fueron desarmados, atendidos y trasladados a un hospital bajo custodia.

Cerca de la camioneta calcinada fue encontrado el cuerpo de un hombre con quemaduras severas. Otra víctima, según las primeras indagatorias, habría intentado escapar del vehículo incendiado antes de desplomarse.