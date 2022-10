"Droga estimulante pudo ser lo que consumieron estudiantes intoxicados en Chiapas"

Tapachula y Bochil están separados por 450 kilómetros de distancia, pero en los últimos 19 días se han intoxicado 116 adolescentes de tres escuelas secundarias, por el consumo voluntario e involuntario de una desconocida droga, cuya composición no se ha dado a conocer, pero que provoca desmayos, dolor de cabeza, náuseas y arritmia cardíaca entre los estudiantes al momento de ingerirla.

Los cuatro casos registrados por el consumo de esta droga, ha afectado a adolescentes que van de los 13 a 17 años de edad, que cursan entre el primero y segundo grado de escolaridad.

En Tapachula algunos habitantes creen que los estudiantes están consumiendo metanfetaminas, cocaína o fentanilo, pero la Fiscalía de Chiapas tiene en su poder tres exámenes realizados a los estudiantes de la Escuela Secundaria Juana de Asbaje, de Bochil, donde dan positivo al consumo de cocaína. El martes, el Fiscal de Adolescentes, José Eduardo Morales Montes se trasladó hasta Bochil para encabezar las investigaciones y continuar con los exámenes toxicológicos a los estudiantes, pero de 35 pruebas que habían realizado hasta el lunes habían salido negativas a reactivos químicos de cocaína, opiáceos, cannabis, metanfetamina y anfetamina.

Pudo ser una droga depresora o una sustancia estimulante

El psicólogo Carlos Hiram Culebro Sosa asegura que "es un poco completo" saber qué han consumido los estudiantes de las tres escuelas secundarias, "porque no se tiene información de los resultados de los exámenes toxicológicos". Por lo tanto "no se puede saber qué consumieron". "La información que se ha dado es contradictoria".

Pero por los síntomas que presentaron los estudiantes, como "palpitación psicomotriz, es posible que sea una sustancia estimulante al sistema nervioso central". De haber consumido una droga depresora, el efecto hubiera sido contrario. "Si comparamos el cuerpo con un acelerador, en el primer caso es como si activáramos el acelerador y en el segundo como si activáramos el freno", explica Culebro Sosa que por varias décadas ha trabajado con la recuperación de jóvenes adictos a drogas. El psicólogo explica que, en los últimos años, en México, el consumo de cocaína va en aumento entre jóvenes, seguida del tabaco, alcohol y la mariguana.

"El problema de las drogas viene en aumento y el consumo de algunas drogas, cada vez se de a edades más tempranas", agrega. Así, las repercusiones de consumir drogas a menor edad, "son aterradoras y no exagero calificarlo de esa manera". Entre el 2011 al 2016, el consumo de cocaína "se mantuvo estable", pero en años recientes hay "un ligero aumento entre la población joven".

Del 23 de septiembre, al 12 de octubre, se han registrado cuatro casos de intoxicación por consumo de drogas en tres escuelas secundarias de Tapachula y Bochil, con un total de 116 adolescentes intoxicados.

El primero ocurrió en la Escuela Secundaria Federal Número 1, de Tapachula, el 23 de septiembre, con 21 estudiantes intoxicados, pero la Secretaría de Salud considera que la casa es por la "ingesta de alimentos diversos, como paletas, tortas y empanadas, aparentemente contaminadas por sustancia desconocida". De los 21 estudiantes 19 son mujeres y dos hombres, de 13 a 14 años de edad, que fueron internados en la clínica del IMSS, Hospital General de Tapachula y Sanatorio Metropolitano.

El segundo caso se registró en la Escuela Telesecundaria Número 388, Ricardo Flores Magón, de Tapachula, el pasado 6 de octubre, con un total de cinco estudiantes intoxicados, cuatro mujeres y un hombre. El malestar entre los estudiantes ocurrió después de ingerir agua "con sustancia desconocida".

En la Escuela Secundaria Juan de Asbaje, de Bochil, el 7 de octubre, 72 estudiantes resultaron intoxicados por la "ingesta de agua contaminada con una sustancia desconocida", explica la Secretaría de Salud. De los 72 adolescentes, 51 mujeres y 21 hombres de 13 a 14 años. El estudiante que se encontraba intubado dejó la respiración artificial y evoluciona favorablemente, informó la Secretaría de Salud.

Hasta este miércoles, hay 11 estudiantes hospitalizados, tres en la clínica de Bochil, cuatro en el Hospital General de Zona número II del IMSS, en Tuxtla, tres en el Hospital Gilberto Gómez Maza, de Tuxtla y uno en el Hospital de Las Culturas, de San Cristóbal de las Casas. El cuarto caso ocurrió el martes en la noche, en la Escuela Secundaria Federal No. 1, Constitución de Tapachula, con 18 estudiantes afectados, 16 mujeres y dos hombres, de 13 y 14 años de edad. Las causas de la intoxicación fueron por la "inhalación de humo de origen desconocido".

Aunque por ahora solo hay indicios de que los estudiantes se intoxicaron por "sustancias de origen desconocido disueltas en el agua" y con presencia en los alimentos, la Secretaría de Educación instrumentará a partir del próximo lunes el Operativo Mochila, en escuelas de Bochil, Tapachula, San Cristóbal y Comitán, para continuar paulatinamente en otros municipios hasta abarcar unas dos mil escuelas, anunció la Secretaría de Educación en Chiapas, Rosa Aidé Domínguez Ochoa.

Agregó que este operativo se llevará a cabo con la participación de los padres de familia, maestros y el acompañamiento de funcionarios de la Secretaría de Salud, Comisión Estatal de los Derechos Humanos y autoridades municipales.