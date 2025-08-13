logo pulso
Dron que vuela sobre Valle de Bravo, no es militar de EU

El Gobierno mexicano cuenta con drones para operaciones de investigación

Por El Universal

Agosto 13, 2025 03:26 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Luego que se dio a conocer que una aeronave militar de Estados Unidos estaba sobrevolando Valle de Bravo, el titular de la Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch dijo que se trataba de un dron y que vuelan a petición específica de alguna institución del Gobierno mexicano.

"No es un avión militar, no es un dron militar, son drones o aviones no tripulados, mejor dicho, que vuelan a petición específica de alguna institución del Gobierno mexicano, vuelan específicamente en apoyo y colaboración para investigaciones que nosotros tenemos en nuestro país.

"En este caso está volando en la zona de Tejupilco y otras áreas del Estado de México, pero es a petición de nuestro país, ninguna aeronave vuela, no hay ningún avión militar que vuele, digamos, en nuestro país de esa manera", aseveró el funcionario en conferencia de prensa.

SLP

El Universal

El Gobierno mexicano cuenta con drones para operaciones de investigación

