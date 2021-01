Duarte se deslinda de futuras filtraciones político-electorales

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, se deslindó de las posibles filtraciones de videos, audios o mensajes, que lo involucren con el proceso electoral que se llevará a cabo este año.

Desde prisión, y a través de su cuenta de Twitter, el exmandatario priista aclaró que aunque nadie le puede prohibir que haga comentarios o dé opiniones sobre las elecciones de 2021, ha decidido "no tener opinión del mismo ya que no tengo ningún interés en este proceso".

Duarte, quien purga una sentencia de nueve años de cárcel por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, también adelantó que en caso de que esto suceda, se tratará de material "totalmente falso".

En sus mensajes al respecto, el exgobernador aseguró que estos hipotéticos materiales serían fabricados por "el #Yunemigo", en referencia al también exmandatario de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, quien, dijo, "sí tiene interés en el proceso".

"Cualquier audio, video, chat o mensaje que me involucre a mí con la #Elección2021 es totalmente falso y seguramente fabricado por el #Yunemigo que SÍ tiene interés en este proceso", escribió.

De igual forma, se dijo esperanzado de que estos mensajes puedan responder a los supuestos montajes que Yunes Linares le podría fabricar durante el proceso electoral.

"Espero que esta aclaración sea lo suficientemente elocuente para responder de una vez por todas las veces que el #Yunemigo trate de involucrarme en este proceso electoral, ya conozco su modus operandi", finalizó.

Este año se llevarán a cabo las votaciones intermedias donde se pondrán a elección popular 16 gubernaturas y la renovación completa de la Cámara de Diputados.

En Veracruz, además de las diputaciones, se votarán los 212 ayuntamientos del estado.