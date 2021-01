Dueño de salón de fiestas regala platillos de comida en Tamaulipas

Debido a que el nuevo Acuerdo Covid decreta el cierre de los salones de fiestas, un joven empresario de Tamaulipas decidió regalar a quienes lo necesitaran todos los platillos que ya estaban preparados para un festejo infantil.

"Nos cerraron de golpe, nos avisaron a medio evento del viernes que no podríamos realizar el del sábado ni domingo, causando grandes pérdidas tanto a clientes como a salones, nos quedamos con comida preparada, pasteles, postre", explicó Roberto Méndez Jr, propietario del Salón de Fiestas Jumanji.

Ante la situación, Méndez decidió invitar a la ciudadanía a que acudieran para obsequiarles platillos que ya estaban preparados, los cuales eran tamales tradicionales con frijoles y salsa.

"Hubiera sido una lástima que la comida se desperdiciara, por ello, nuestra iniciativa fue alegrar un poco y compartir con quienes lo necesitaran. Me alegra que sí hubo respuesta y de una mala noticia logramos convertirla en algo bueno", explicó el joven.

Reveló que las restricciones lo afectaron directamente en siete eventos que ya estaban programados, "lo que estamos haciendo con los clientes es modificar las fechas, como primera opción".

Como persona responsable se manifestó a favor de contribuir ante las medidas sanitarias que se decretan. "Solo considero que la logística pudo ser diferente, estamos tristes pero eso no nos quitará la intención y el deseo de poder servir al prójimo", añadió.

Con el objetivo de contener el alza en los contagios por el virus SARS-COv2, el viernes el Comité de Seguridad en Salud publicó nuevas medidas que incluyen Ley Seca los fines de semana, así como el cierre de gimnasios, cines y salones de eventos, palapas o jardines de fiestas, desde el 16 hasta el 31 de enero.

Este sábado, la secretaria de Salud en Tamaulipas, Gloria Molina, informó que durante las últimas 24 horas se confirmaron 241 casos nuevos de Covid-19 y 15 defunciones, que en total suman durante la pandemia, 44 mil 030 positivos acumulados, de los cuales 37 mil 082 se han recuperado y 3 mil 587 han fallecido.