Durante prueba, fallan 413 altavoces en CDMX

Ciudad de México.- Tras las pruebas de audio en los altavoces de la capital que se realizaron este domingo, el coordinador del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), Juan Manuel García Ortegón, informó que en 413 de los 12 mil 826 postes de la Ciudad no sonó el audio de prueba.

"La reproducción del audio fue exitosa en 96.8% de los postes, en 3.2% desafortunadamente no se emitió la señal de manera correcta, se encuentran en la tecnología analógica y ya pudimos clasificar la mayoría de las fallas", indicó en conferencia de prensa, acompañado de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

García Ortegón detalló que en los altavoces que no se escuchó el audio la causa fue que en 46.49% presentaron fallas de electricidad que va desde la conexión; en 22.53% fue el proceso de diagnóstico; en 14.29% no respondió el enlace de comunicación; en 12.59% tuvo daño en el amplificador; 3.63% no sonó por siniestro, y 0.48% por reubicación de obra pública.

Por su parte, Claudia Sheinbaum explicó que en los 413 postes que no emitieron el mensaje de prueba se harán las correcciones, por lo que se encuentran realizando una solución de fondo para sustituir los que tienen tecnología analógica