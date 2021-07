Durazo planea destinar Casa de Gobierno como centro de reuniones

El gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo Montaño anunció que ni vivirá ni venderá el inmueble de la Casa de Gobierno, pero analiza en convertirla en casa de visitas de funcionarios federales o centro de reuniones protocolarias.

"El tema de la casa de gobierno, es un caso que tengo en estudio; personalmente me inclino a continuar en donde yo vivo", externó.

No me gusta la idea -dijo- de que tengamos un bien del Estado que tiene un costo sin optimizar su utilidad.

"Es un hecho que yo no me voy a ir a vivir ahí; esa es una decisión tomada", reiteró.

Sin embargo, externó, "estamos buscando una modalidad que permita justificar óptimamente el gasto que representa la conservación de este patrimonio del Estado".

Todo con la decisión de no vender nada del patrimonio del Estado; no la casa de gobierno.

"En una primera idea estamos analizando en convertirla en una casa de visitas porque llegan a la ciudad, a Hermosillo, funcionarios federales todos los días y todos los días pagan hoteles, pagan desayunos, pagan comidas; que vengan y que se hospeden en la Casa de Gobierno", planteó.

"Ya veremos cómo se cubren los gastos, pero lo más importante es que no represente un gasto inútil".

Sobre todo, si el gasto lo cubre el gobierno del Estado y representa un ahorro a la Federación, ya está justificado el gasto porque finalmente el presupuesto son recursos que está pagando la gente a través de los impuestos; esta sería una primera modalidad, consideró.

Eventualmente, vamos llevar ahí reuniones de trabajo, porque en mi casa personal, es una casa de tres recámaras; nada nada del otro mundo y no tiene las condiciones para llevar a cabo para llevar una reunión ahí, detalló.

Quiero una utilidad óptima de la Casa de Gobierno, así lo vamos hacer en todos lados: revisión óptima en rentas, adquisiciones yen patrimonio del gobierno del Estado, expresó Alfonso Durazo.

Avanza el proceso de transición

En conferencia de prensa informó que ya se han instalado nueve mesas de trabajo con las dependencias del gobierno estatal como parte del proceso de entrega-recepción y que 12 mesas adicionales quedarán instaladas en la semana en curso.

Anunció que el beisbolista Erubiel Durazo, y la escritora Guadalupe Aldaco, se integrarán a la Comisión Mixta del equipo de entrega-recepción en la Comisión del Deporte del Estado de Sonora (Codeson) y el Instituto Sonorense de Cultura (ISC), respectivamente.

Acompañado de Omar Del Valle Colosio, coordinador del proceso, y de Rodolfo Castro Valdez, vicecoordinador de seguimiento, el gobernador electo afirmó que el deportista: "Es un gran valor sonorense que ha destacado a nivel nacional e internacional; pero más allá de ese mérito valioso ha desplegado un activismo social en la promoción del deporte que ha tenido resultados extraordinarios", expuso.

En el caso de Beatriz Aldaco, licenciada en Literaturas Hispánicas, el próximo gobernador dijo que fue responsable del capítulo cultural del libro "Sonora 2021" y "tiene una larguísima trayectoria en el ámbito de la cultura".

Durazo Montaño, agregó que este martes estará en la Ciudad de México para reunirse con el presidente de la República y con ello, materializar la propuesta de construir en la entidad una gran empresa de energía solar.

En la reunión se contará con la representación de la Secretaría de Hacienda, la Comisión Federal de Electricidad, Nacional Financiera, Banco de Comercio Exterior y Banobras. Todos ellos -dijo- "jugarán un rol importante en la vertiente del financiamiento".