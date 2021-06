Durazo respalda que GN vaya a Sedena; urge reducir homicidios dolosos

Al señalar que "tenemos que ser prácticos", Alfonso Durazo Montaño, gobernador electo de Sonora y extitular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), respaldó la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pues señaló que no hay un liderazgo civil con la capacidad para coordinar una institución formada por exmilitares, y porque urge reducir los índices de homicidios dolosos.

En entrevista afuera de Palacio Nacional, tras su reunión con el presidente López Obrador, el gobernador electo indicó que la Guardia Nacional tiene que formar sus propios cuadros, pero la formación de estos lleva mucho tiempo.

"Tenemos que ser prácticos en este momento, y la única opción de coordinación de una instancia como la Guardia Nacional, formada con una base de exmilitares y marinos, es que tenga una adscripción en esa dependencia. La Guardia Nacional tiene que formar sus propios cuadros, pero la formación de cuadros lleva mucho tiempo, por ejemplo, la Guardia Nacional requiere 250 mandos grosso modo de nivel coronel ¿de dónde los vas a sacar?".

"Consecuentemente la urgencia por mejorar, los indicadores es cada vez mayor, se ha ido avanzando en muchos de ellos de manera muy importante, pero quedan todavía rezagos de la época, rezagos creo que tienen que ver con particularmente con los homicidios dolosos, que es el indicador", dijo.

Alfonso Durazo aseguró que no hay un liderazgo civil que tenga la capacidad de conducir una organización en la que su base original esté formada por exmilitares y exmarinos.

"No hay un liderazgo civil que tenga capacidad para conducir una organización que su base original está formada por exmilitares y marinos, esa es la razón fundamental, y además tenemos que entender también que estamos en una época de un nivel de inseguridad con una paciencia cada vez menor de la ciudadanía respecto al tema", agregó.

La mañana de este martes, el presidente López Obrador confirmó que busca que la Guardia Nacional forme parte de la Sedena para que el nuevo cuerpo de seguridad no se eche a perder como sucedió con la Policía Federal.

"No quiero que suceda lo qué pasó a la Policía Federal que se integró y se echó a perder, al grado que está preso el que fue secretario de Seguridad Pública -Genaro García Luna- en el gobierno de Felipe Calderón y además esa policía no cumplió y no actuó con profesionalismo".

En su edición impresa del pasado 11 de junio, EL UNIVERSAL adelantó que durante un desayuno con integrantes del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), el presidente López Obrador compartió que en lo que resta del su sexenio buscaría tres reformas constitucionales, una de ellas, incorporar a la Guardia Nacional a la Sedena.

La tarde de este martes, el gobernador electo de Sonora señaló que la reunión con el presidente López Obrador fue larga "y obviamente muy amable, muy agradable, muy entrañable. Aprecio mucho ese gesto humano del Presidente con el que invariablemente me ha recibido".

Detalló que en la plática se habló del contexto político electoral de Sonora, "que aunque es conocido, no está demás repasar algunos datos cosa que hicimos, y hablamos a grandes rasgos de mi visión para recuperar la grandeza de Sonora".

"Le hicieron sentido las ideas al Presidente, que todavía no son propuestas formales porque hay que aterrizarlas en un proyecto, pero estábamos en una etapa de campaña. Ahora en esta etapa de transición vamos a convertir esas ideas en propuestas concretas, incluso proyectos ejecutivos".

Indicó que uno de los proyectos que tiene es impulsar el desarrollo del puerto de Guaymas como plataforma para el relanzamiento económico de Sonora, así como impulsar el Aeropuerto de Ciudad Obregón como un centro logístico internacional y un centro de carga.

"Obviamente consolidar todo el trabajo social que se está haciendo con los yaquis que es una cosa extraordinaria. Construir una solución integral para Cananea, que es una comunidad por muchas razones cercana, por razones históricas porque siempre han estado con Andrés Manuel López Obrador desde su época de candidato, ahora obviamente como Presidente.

"Es decir siempre han estado ahí, es una comunidad que tiene mucho mérito y hay condiciones ahora muy favorables de una buena relación con Napoleón Gómez Urrutia (senador y líder minero) un gobernador de la cuarta transformación, etc. Todos esos son factores que ayudarán a que construyamos una solución definitiva para Cananea".

Layda Sansores se retira sin dar declaraciones

Layda Sansores, gobernadora electa de Campeche, quien llegó poco después de Alfonso Durazo, se retiró de Palacio Nacional sin dar declaraciones.