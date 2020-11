Durazo se dice abierto a competir con cualquiera de Morena que busque gubernatura de Sonora

Con una conferencia mañanera como la que ofrece todos los días el presidente Andrés Manuel López Obrador, Alfonso Durazo, aspirante a la candidatura de Morena para la gubernatura de Sonora, arrancó su relación con los medios de comunicación a quienes ofreció respeto.

Los representantes de los medios de comunicación llegaron a las 06:30 horas de este martes al auditorio de la Sociedad Sonorense de Historia y por cerca de una hora con 20 minutos, el exsecretario de Seguridad respondió a los cuestionamientos sobre su trayectoria política, su paso por la dependencia que abandonó recientemente, antecedentes políticos-partidistas, la posible alianza opositora y otros temas.

Durazo destacó que espera los tiempos legales y responder a la solicitud del consejo de abanderar una candidatura de unidad por la gubernatura sonorense.

En las convocatorias de 2015 y 2018, establecieron que cuando hubiese consenso se omitiera la encuesta, pero aceptando la decisión unánime.

"Siempre he dicho, que en Morena se vale levantar la mano, estaré abierto para competir con cualquiera que en Morena levante la mano", externó.

Señaló que las finanzas estatales y municipales están en terapia intensiva y como no va a haber nuevos impuestos ni incrementos, tampoco contratación de deuda, el dinero tiene que salir de un plan de austeridad y combate a la corrupción.

"Debemos combatir la corrupción, tenemos que recuperar el gobierno del estado y ponerlo auténticamente al servicio de la gente, desvincularlo de cualquier grupo de poder económico sea este hegemónico o no, como evidentemente está en el estado", dijo.

Por el bien de todos, primero los pobres, dijo y agregó que en Sonora "hay hambre".

Sobre la inseguridad en algunas zonas del estado, Durazo habló de los esfuerzos que realiza el Gobierno federal y el incremento de fuerza en el combate al crimen organizado.

Además de la seguridad, dijo que las otras prioridades para el estado son el desarrollo, a través de la atracción de inversión, con la creación de un gabinete de seguridad y desarrollo, así como el tema de salud y apoyos a jóvenes.

Sobre el tema de una posible alianza opositora, expresó que le parece una simulación ya que las bases del PRI y del PAN están confrontadas y la renuncia de Ernesto Gándara al Revolucionario Institucional "es una tomadura de pelo". "Yo fui simpatizante del PRI, no lo presumo pero no lo escondo", comentó.

En la conferencia de prensa mañanera, Durazo estuvo acompañado de Javier Lamarque, presidente del Consejo de Morena; Jacobo Mendoza, dirigente del partido en Sonora; y Adolfo Salazar Razo, vocero.