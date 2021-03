Ebrard califica como "delincuentes" a policías de Tulum

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), calificó como "delincuentes" a los policías de Tulum, Quintana Roo, que asesinaron a Victoria Salazar, migrantes salvadoreña, en la vía pública, e informó que ya se tiene comunicación con el gobierno de El Salvador sobre este caso.

En conferencia de prensa que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller aseguró que este acto no tipifica lo que significa México.

"Estamos en comunicación con el gobierno de El Salvador, esto ha causado indignación para todos los que hemos tenido conocimiento de los hechos y el gobierno de México manifestó por diversas vías, la ministra de Gobernación para empezar la postura del gobierno mexicano que hoy da a conocer el Presidente. La indignación la encabeza el presidente de México.

"El presidente de El Salvador así lo ha entendido, tiene información de lo que se va a hacer, no va a haber impunidad, se va a actuar de inmediato. Es indignante y es inaceptable, y estamos en comunicación con el gobierno de El Salvador por instrucciones del presidente", dijo.

Además, minutos después de que Nayib Bukele, presidente de El Salvador, escribiera en Twitter que miles de sus compatriotas estaban indignados por este asesinato al igual que los mexicanos, el canciller indicó que se debe de evitar "reacciones" que a veces se dan en contra de los mexicanos "porque quienes han encabezado esta indignación son los mexicanos y estos (los policías) son unos delincuentes, lo que cometieron esto, es un acto criminal pero no tipifica lo que significa México".