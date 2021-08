Ebrard confía en que cierre de frontera con EU no se prolongue

Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), confió que, de acuerdo a previsiones que hay sobre la pandemia de Covid-19, el cierre de la frontera con Estados Unidos no se prolongue hasta 2022, sino que pueda abrirse este mismo año.

En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador de este martes en Palacio Nacional, el canciller Ebrard señaló que uno de los factores por lo que no se ha abierto la frontera ha sido por el incremento de contagios por Covid-19 en ambos países.

"No esperaríamos, de acuerdo a las previsiones que hay, que la actual circunstancia se prolongue hasta el año 2022, esperamos que sea antes que se pueda, efectivamente, reanudar, si no todas las actividades, pues la mayor parte de las actividades que hoy están afectando a las personas en la región fronteriza.

"Así lo hemos planteado y lo haremos del conocimiento público en cuanto tengamos ya la evidencia de que estamos en otra circunstancia sanitaria. Pero esa es la razón principal", declaró.