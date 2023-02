Ebrard lamenta muerte de Proteo, perro rescatista en Turquía

A-AA+

"Lamento el sensible deceso de Proteo, integrante del equipo de rescate de la Sedena en Turquía", así informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard a Proteo, sobre el fallecimiento del perro rescatista que trabajaba en labores de rescate en Turquía.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó también en un video de TikTok que Proteo, perro rescatista mexicano, falleció en su estadía en Turquía, donde viajó para participar en las labores de rescate de las personas atrapadas tras los sismos de la semana pasada.

Entrenador dedica últimas palabras a Proteo

"Quiero decirte que me siento orgulloso de ti, porque siempre fuiste un perro fuerte, un perro trabajador que nunca te diste por vencido. Ahora solo me queda agradecerte por haberme traído.

"Lamentablemente, no vas a poder llegar conmigo. Siempre te estaré recordando... Todo México... espero que siempre te recuerde, que nunca te olviden. Algún día nos volveremos a ver", fue las palabras que su entrenador dedicó en un video a Proteo por su gran labor.

El terremoto de magnitud 7.8 que azotó a Turquía y Siria la madrugada del 6 de febrero ha dejado hasta el momento más de 25 mil muertos.

Además, las réplicas del sismo afectaron aún más la frontera entre ambos países, la de mayor intensidad alcanzó los 7.5 grados.