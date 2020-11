Ebrard niega que por Cienfuegos se retiren agentes de DEA

Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), informó que desde el inicio de la presente administración, hay en México 50 agentes acreditados de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), y negó que, tras la detención en Estados Unidos del general Salvador Cienfuegos, por cargos de narcotráfico, se haya puesto sobre la mesa el retiro de estos agentes en nuestro país.

En conferencia de prensa, el canciller señaló que las actividades que hacen los agentes de la DEA en México están reguladas por disposiciones legales, acuerdos específico y labores limitados de investigación con base en el respeto de la legislación mexicana, además de que está establecido de que estos agentes no deben portar armas.

"(Los agentes) no pueden sustituir a los agentes de nuestra instituciones policiales, no pueden portar armas, desde luego tiene que respetar las disposiciones mexicanas, igual que nuestros enviados a los Estados Unidos. Hemos tenido de muy diferentes corporaciones, de la Policía Federal, en su caso cuando la hubo, de las agencias de investigación mexicanas. Tienen el mismo tipo de restricciones ambos.

"A esa fecha en México, cuando nosotros llegamos al gobierno, estaban acreditados 50 agentes y a esta fecha no han cambiado, es el mismo número", detalló.

- "¿México planteó dejar de permitir la operación de agencias como la DEA?", se le preguntó.

- "No, yo no lo externé al fiscal general ninguna acción específica, si no que me referí, así casi en términos iguales a lo que estoy informando ahorita, respecto a la cooperación basada en la confianza", respondió el canciller.