Ebrard: Nuestro mandato es que continúe el T-MEC
Ebrard señaló que temas como aranceles en acero y automotriz son clave en negociaciones con EU.
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 12 (EL UNIVERSAL).- En el marco de larevisión del T-MEC , Marcelo Ebrard
, secretario de Economía, expresó que "todo el mundo está en favor de que sí se siga adelante", tras la consulta.
"Ya tenemos claro que nuestro mandato es que continúe el Tratado, que se perfeccione. Ya tenemos ese mandato, ellos también (EU). Conclusión: estamos caminando hacia la revisión del Tratado", dijo.
En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 12 de febrero en Palacio Nacional, Ebrard recordó que la semana pasada estuvo en Washington, donde trató con autoridades estadounidenses temas como el acero y aluminio.
"Es un arancel disfuncional en términos económicos y muy costoso. Y el otro tema es la alineación de aranceles que tiene que ver con la industria automotriz [...]. Necesitamos que sean homogéneos respectos a nuestra industria automotriz para que no se convierta en una desventaja", expuso.
Señaló que ya se concluyó la consulta y, por lo tanto, "ya tenemos identificado claramente cuál es el mandato que tenemos".
"El objetivo de la consulta es preguntarle a los sectores; también participó el sector obrero, los sindicatos, agricultura que tiene muchísimas actividades vinculadas al mundo agropecuario mexicano con el Tratado.
"Por supuesto, todas las industrias, más de 30 sectores de la industria, participaron", añadió el secretario de Economía.
