Llegan buques mexicanos con ayuda humanitaria para Cuba

Después de que dos buques de la Fuerza Armada de México llegaron este jueves a Cuba con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria que envío México, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que aún quedan pendientes mil 500 por enviar.
La SRE, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, indicó que este cargamento pendiente está compuesto de leche en polvo y frijol.
La Cancillería apuntó que con estas acciones, el Gobierno de México reafirma "los principios humanistas y la vocación solidaria que lo guían, así como su compromiso con la cooperación internacional entre pueblos, sobre todo con quienes en situaciones de emergencia y vulnerabilidad, requieren ayuda humanitaria".
"Cuba y México somos pueblos hermanos, herederos de una larga historia solidaria que hoy honramos", expresó.
Los Buques de Apoyo Logístico Papaloapan e Isla Holbox zarparon del puerto de Veracruz el pasado domingo, con una carga de más de 814 toneladas de víveres destinados a la población civil de Cuba.
La SRE reiteró que nuestro país siempre ha brindado ayuda a los pueblos hermanos que lo necesitan, como en los últimos meses cuando se envió auxilio por los incendios en California, Estados Unidos, y en Chile, así como en las inundaciones en Texas y las tragedias provocadas por desastres naturales en diversas naciones del continente.
El buque Papaloapan transportó alimentos de primera necesidad como leche líquida, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz, atún en agua, sardina, aceite vegetal y artículos de higiene personal, con una carga de alrededor de 536 toneladas de esos bienes.
En el Buque Isla Holbox se embarcaron poco más 277 toneladas de leche en polvo.
