Llegan buques mexicanos con ayuda humanitaria para Cuba

Después de que dos buques de la Fuerza Armada de México llegaron este jueves a Cuba con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria que envío México, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que aún quedan pendientes mil 500 por enviar.

La SRE, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, indicó que este cargamento pendiente está compuesto de leche en polvo y frijol.

La Cancillería apuntó que con estas acciones, el Gobierno de México reafirma "los principios humanistas y la vocación solidaria que lo guían, así como su compromiso con la cooperación internacional entre pueblos, sobre todo con quienes en situaciones de emergencia y vulnerabilidad, requieren ayuda humanitaria".

"Cuba y México somos pueblos hermanos, herederos de una larga historia solidaria que hoy honramos", expresó.

Los Buques de Apoyo Logístico Papaloapan e Isla Holbox zarparon del puerto de Veracruz el pasado domingo, con una carga de más de 814 toneladas de víveres destinados a la población civil de Cuba.

