Ebrard pide no regresar al pasado con cargada de gobernadores

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 11 (EL UNIVERSAL).- El canciller Marcelo Ebrard insistió en que no debe haber una cargada de las gobernadoras y gobernadores hacia alguna "corcholata", ya que acusó que es una práctica que ocurría hace 40 años.

"Creo que también será bueno que no se metan los gobernadores. Descartar totalmente el oficialismo y que salga alguien a decir: todo el Estado apoya, como era hace unos 40 años. Nada del túnel del tiempo y regresar al pasado", subrayó.

Previo al Consejo Nacional de Morena, recordó que desde diciembre propuso tres reglas: la renuncia al cargo, la realización de debates y una sola pregunta en la encuesta.

Consideró que separarse del cargo es un "gran avance", porque permitirá que al menos durante dos meses, las personas aspirantes puedan estar en condiciones de igualdad.

Señaló que la encuesta debe ser simple, transparente, verificable y entendible para todas las personas.

"Que no hagan un sistema complejo que nadie entiende o encuestas que no sabemos cuáles son, tomando en cuenta que hay encuestas como Enkoll, que es la favorita de Iván Silva, el asesor de Claudia (Sheinbaum) y del partido. Esa encuesta, ahora que fue la elección en el Estado de México, se equivocó por 15 o 10 puntos", apuntó.

Respecto a los debates, consideró que será inevitable porque la ciudadanía les cuestionará sobre distintos temas para posicionarse, además de que podrían ser invitados a programas de radio o televisión.

Expresó su respeto a Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, y confió en que sean consideradas sus propuestas.

El canciller expuso que se debe demostrar la superioridad ética sobre cualquier otro movimiento partidista, y que son congruentes con lo que proponen.

Este lunes será su última reunión con AMLO como titular de SRE

En el encuentro con simpatizantes sostenido en el centro de convenciones Dr Manuel Velasco Suárez de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Ebrard pidió asumir la actual etapa con entusiasmo, pasión resolución, porque va de por medio muchas cosas .

Expuso que ésta no será una elección común, ya que será la primera vez en la historia de México que "nos van a preguntar quién queremos que sea , porque nunca nos preguntan" .

El presidente López Obrador "pudo haber dicho vamos por aquí, y ya, de muchas maneras. Se hace una convención, un congreso nacional, cualquier cosa pudo haber organizado, pero no, él dijo: no voy a hacer eso, quiero que el pueblo lo decida"

"Porque si el pueblo lo decide, nuestro movimiento y la Cuarta Transformación se van a fortalecer, en cambio si se hace otra cosa se van a debilitar. Entonces, dijo, no voy a usar el dedo", agregó.

Enfatizó el canciller que "hay quienes todavía no lo entienden; les tenemos que hacer un manual de dedocracia de cómo ya se acabó eso, hay quienes todavía hablan por teléfono para decirles a las personas que no vengan".

Resulta, contó, que "hoy nos pasó. Hay alcaldes que no permiten que las dirigencias de las colonias vengan. Hay en algunos estados gobernadores que creen que estamos en otra época, en épocas antiguas Nosotros luchamos contra eso".

El secretario de Relaciones acudió la mañana de este domingo a la Unach a presentar su libro "El camino de México", en un acto organizado y promovido por Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel.

La bienvenida la presentó el alcalde de Zinacantán, Mariano Francisco Sánchez Hernández (PRI); mientras que, en su intervención, Pío López pidió al consejo nacional de Morena que "haya piso parejo" para los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena.

Enseguida explicó, "el piso parejo consiste en que el proceso que habrá de iniciar hoy en la Ciudad de México se tienen que incluir por lo menos cuatro elementos contenidos en los documentos básicos.

Ebrad expresó que el lunes tendrá su última reunión como secretario de Relaciones Exteriores con el presidente López Obrador. "Mañana estaré con él para agradecerle su apoyo, su afecto, su lealtad y su hermandad", remarcó.

Sobre su relación con el mandatario especificó que han sido compañeros 23 años, desde 1999 cuando "decliné mi candidatura a jefe de Gobierno de la Ciudad de México para que él ganara las elecciones, porque Andrés tenía en ese momento más apoyo" en la capital del país.

Así que, desde ahí a la fecha, "y a las que seguirán él y yo podemos decir que somos carnales porque nunca nos hemos fallado, ni él ni yo; yo soy el carnal de Andrés y él es mi carnal", sostuvo.

Acompañado de gritos y expresiones de apoyo de la concurrencia como "¡Presidente!, "¡No está solo!" y "¡Debate!, Ebrard comentó que este lunes hablará con López Obrador para decirle, "hermanito, conforme a las reglas que se aprobaron en el consejo nacional de Morena, que es en primer lugar separarnos del cargo, porque el que compite es la persona, no el cargo, y el gobierno no se debe de meter en un proceso".