Ebrard y los personajes detrás de la Línea 12 del Metro CDMX

La construcción de la Línea 12 o Línea Dorada del Metro de la Ciudad de México donde la noche del lunes se desplomó una de su estructuras, inició en la administración de Marcelo Ebrard, actual titular de Relaciones Exteriores en la administración de Andrés Manuel López Obrador.

En 2006, cuando Marcelo Ebrard tomó protesta como jefe de Gobierno de la entonces Distrito Federal, anunció la construcción de la Línea 12 o también llamada en ese entonces la "Línea del Bicentenario".

Un año después, en 2007, se realizó una encuesta para definir cuál sería la ruta que tendría la nueva Línea ya que en aquel entonces se contemplaba que las rutas fueran Iztapalapa-Acoxpa e Iztapalapa-Tláhuac.

Finalmente, se definió que la Línea sería Tláhuac- Mixcoac y que las obras quedarían a cargo de las empresas ICA, SAB de CV, Alstom Transport, SA, Alstom Mexicana, SA de CV y Carso Infraestructura y Construcción, S.A. de C.V., iniciando la construcción en 2008.

La Línea 12 finalmente fue inaugurada en 2012, con prisas y obras inconclusas, poco antes de que terminara la gestión de Marcelo Ebrard como jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Sin embargo, la entrega final se realizó hasta julio de 2013, ya en la administración de Miguel Ángel Mancera, quien actualmente es coordinador parlamentario del PRD en el Senado de la República. En aquel entonces Joel Ortega Cuevas era director General del Metro.

Salvador García Soto escribió en 2017 para EL UNIVERSAL el artículo de opinión "Línea 12, la herencia costosa de Marcelo", en la que consignaba que en marzo de 2014 Mancera ordenó el cierre de once estaciones de su tramo elevado y superficial tras recibir un peritaje de expertos que indicaba que había peligro en el funcionamiento del Metro por el "desgaste prematuro de rieles y llantas de los trenes" (ante el uso inadecuado de un sistema de fricción en lugar del tradicional sistema utilizado en la Ciudad).

Las once estaciones estuvieron cerradas por 20 meses hasta que se reabrieron en noviembre de 2015, tras los trabajos de rehabilitación y corrección.

--Personajes clave en la L12

En la administración de Marcelo Ebrard figuraban personajes como Jorge Arganis Díaz Leal (actual secretario de Comunicaciones y Transportes) quien fue Secretario de Obras y Servicios del DF, Mario Delgado (actual presidente nacional de Morena) quien era el Secretario de Finanzas del Distrito Federal.

En la Secretaría de Transporte y Vialidad estaba Armando Quintero Martínez, actual contendiente para reelegirse como alcalde de Iztacalco por Morena.

Francisco Bojórquez Hernández, fue el Director del Metro en la administración de Ebrard y fue inhabilitado en 2015 por la Contraloría General del Distrito Federal por 10 años por irregularidades en el contrato de arrendamiento de trenes de la Línea 12.

En 2014 en la Asamblea Legislativa se formó una comisión especial, encabezada por el diputado Jorge Gaviño Ambriz, para investigar las irregularidades en la obra de la Línea 12. Jorge Gaviño sería nombrado un año después como titular del Metro en sustitución de Joel Ortega.

Ese mismo año, Mancera retiró del cargo al director del Proyecto Metro del Distrito Federal, Enrique Horcasitas, con el objetivo de dar transparencia a las investigaciones.

Mientras, entre los señalados por las irregularidades en la licitación y obras de la Línea 12, figuran los siguientes nombres:

Juan Armando Rodríguez Lara, Director General de Administración de Proyecto Metro, fue acusado y detenido en 2015 de retener de manera ilegal 8 millones 396 mil 322.96 pesos, por concepto de contribuciones fiscales. Fue inhabilitado por quince años.

Juan Manuel Martínez Juárez, exsubdirector de Costos y Concursos y Abraham Vizcarra Baltazar, exjefe de Unidad Departamental de Concursos fueron señalados por autorizar contrato de prestación de servicios por un monto superior a un millón de pesos. Ambos fueron sentenciados a un año 15 días de prisión pero obtuvieron un amparo que dejó sin efectos la sentencia.

También libraron órdenes de aprehensión Moisés Guerrero Ponce, exdirector de Construcción de Obras Civiles y Sergio Aguirre Mendoza, exsubdirector de Obras de Apoyo Técnico del Proyecto Metro.

En 2019 Salvador Trejo Nava, ex jefe de unidad departamental de la Dirección de Diseño de Electromecánica del entonces Proyecto Metro (PM), fue detenido por los delitos de uso ilegal de facultades y atribuciones, además de haber pagado por obra que no fue ejecutada en la Línea 12, pero obtuvo un amparo para seguir su proceso en libertad. Fue inhabilitado por 10 años.

--Ebrard a disposición de autoridades tras desplome en la Línea 12

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, se declaró a disposición de las autoridades "para contribuir en todo lo que sea necesario" en torno al accidente registrado en la Línea 12.

Horas más tarde, en la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador desde Palacio Nacional, Ebrard se volvió a pronunciar al respecto.

"Es el más terrible accidente que hemos tenido en el Sistema de Transporte Colectivo, lo primero que hay que hacer es solidarizarse con las víctimas, un día muy triste para todos, lo segundo yo comparto la indignación que hay, celebro la posición que tiene la Jefa de Gobierno que es esclarecer qué ocurrió".

"Cuando esclareces con pruebas o elementos se establecerán responsabilidades...que se actúe en consecuencia, no importa quién sea".

Reiteró que está a disposición de todas las autoridades correspondientes en todo lo que sea necesario.