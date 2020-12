Echan atrás suspensión contra empresa de hijo de Bartlett

La empresa Cyber Robotic Solution S.A. de C.V., propiedad de León Bartlett, hijo del comisionado federal de Electricidad, Manuel Bartlett, logró dejar sin efectos una inhabilitación que le había impuesto la Secretaría de la Función Pública (SFP) para que no obtuviera contratos públicos en 21 meses.

Esta mañana, en una circular publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se informó que Cyber Robotic obtuvo una medida cautelar definitiva contra la inhabilitación que le había impuesto la SFP, luego de que se dio a conocer que la compañía vendió ventiladores a sobreprecio y sin condiciones adecuadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo.

El pasado 31 de agosto la SFP pidió a todas las instituciones del gobierno federal, a las entidades federativas y los municipios que se abstuvieran de celebrar contratos con la compañía de León Bartlett en un periodo de 21 meses, sin embargo, la determinación quedó sin efectos tras la medida cautelar en favor de Cyber Robotic.

La medida cautelar fue dictada por la Décimo Tercera Sala Regional Metropolitana y Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves, que señaló lo siguiente:

"...en el caso es procedente el otorgamiento de la medida cautelar consistente en dejar sin efectos la publicación de fecha 31 d agosto de 2020, en el Diario Oficial de la Federación de la circular 16/2020 relacionada con la sanción de inhabilitación impuesta en el expediente administrativo SAN/036/2020, de la Secretaría de la Función Pública.

"Toda vez que dicha medida no encuentra el obstáculo del interés público y social, tomando en cuenta que dicho registro definitivo o inscripción puede afectar irreversiblemente el derecho del gobernado a su propia imagen, en el ámbito personal y profesional, lo que es de mayor peso que el interés consistente en registrar, para efectos administrativos, transitorios y meramente preventivos, la sanción temporal impuesta; y en todo caso el registro para tales fines puede esperar a la firmeza de la resolución sancionatoria respectiva".

Fue entre finales de abril y principios de mayo cuando medios de comunicación dieron a conocer que la compañía Cyber Robotic había vendido ventiladores al IMSS Hidalgo a un precio muy superior al que normalmente se conseguían, y posteriormente la dependencia rechazó las máquinas al considerar que no tenían lo necesario para ser utilizadas en la atención de pacientes con Covid-19.