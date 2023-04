Edificio abandonado, refugio de migrantes

Ciudad Juárez, Chih.- Un edificio abandonado de la calle Constitución, en Ciudad Juárez, se ha convertido en el hogar de al menos cien migrantes de diversas nacionalidades.

La estructura vieja de este edificio inconcluso es el espacio seguro para decenas de familias que en los últimos días han llegado hasta esta frontera con la intención de obtener una cita a través de la aplicación CBP One y solicitar asilo político en Estados Unidos.

Entre esos migrantes está Rafael, quien llegó con su hermano desde Venezuela a Ciudad Juárez hace apenas unas semanas.

Relata que con otros compañeros sacaron los escombros del edificio, pusieron cartones y plásticos en donde debían estar las paredes y acomodaron las casas de campaña, cobijas y colchones para poder vivir en este sitio, que consideran mucho más seguro que las calles.

La mayoría de quienes están en este lugar son de Venezuela; sin embargo, también hay personas de El Salvador, Guatemala, Honduras, Colombia e, incluso, algunos mexicanos.

“Nosotros limpiamos este lugar, sacamos la basura que había. Hay bastantes familias con niños que están esperando la cita (en CBP One). No tenemos dinero suficiente para pagar el hotel y aquí estamos viviendo, aquí no se le cobra nada a nadie”, explica Rafael a

EL UNIVERSAL.

“Nosotros vivíamos en la plaza que dicen es el monumento a Benito Juárez, pero nos dijeron que no estaba permitido, entonces buscamos este espacio. Llegamos aquí y con palas, picos y escobas sacamos todo entre todos para poder vivir”, afirma.

Ayer, el joven de 24 años estaba con otros migrantes acondicionado una pequeña mesa de plástico que les serviría para comer, mientras que otros lavaban la ropa o cuidaban a sus hijos.

Los mismos migrantes acondicionaron fogones para preparan sus alimentos. También cuentan con baño y una toma de electricidad que les prestaron los vecinos de la zona para poder cargar sus teléfonos y tener luz durante las noches.