Alcalde de Celaya ofrece disculpa pública por asesinato de periodista

El alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez ofreció una disculpa pública al gremio periodístico por las violaciones a derechos humanos en el caso del periodista Alejandro Martínez Noguez "El Llanero Solititito", asesinado a bordo de una patrulla de Policía Vial en la entrada a Celaya el 4 de agosto de 2024.

"Se ofrece una disculpa pública al gremio periodístico, entendiendo la aflicción que pudo haber ocasionado lo sucedido", expresó este lunes en el jardín principal de esta ciudad.

En la investigación derivada el homicidio del periodista, la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG), encontró violaciones graves a los derechos humanos por la omisión del Gobierno Municipal de salvaguardar el derecho a la vida del "Llanero Solititito".

El 6 de enero de 2025 la PDHEG notificó al alcalde la resolución del expediente 1371/2024, que contiene seis recomendaciones, entre ellas la disculpa pública dirigida al gremio periodístico en general, compensación a las víctimas indirectas por el daño causado.

El edil pronunció la disculpa en cumplimiento a la recomendación "con motivo de los lamentables hechos en contra de una persona que ejercía la labor de periodismo, principalmente en nuestro municipio, quien, al regresar de cubrir una nota, el 4 de agosto de 2024, perdió el valor más preciado de cualquier persona, la vida, con motivo de un hecho delictivo", dijo el edil.

Ese día el reportero de la fuente policíaca, influyente por sus coberturas en vivo, regresaba de la transmisión de un accidente de tránsito con la muerte de un peatón ocurrida en la comunidad de mexicanos, en el municipio de Villagrán.

"El Llanero Solititito" fue privado de la vida a balazos cuando iba escoltado por dos elementos de Tránsito y Policía Vial de Celaya, en el asiento trasero de una unidad de la corporación. "Aunque no iba detenido, la autoridad tenía el deber de respetar y garantizar su vida, pues -como se acreditó- se encontraba bajo su custodia".

"Quienes cumplían la medida de protección -escoltaban al periodista-, eran integrantes de la Dirección General de Tránsito y Policía Vial, cuya función era la de localizar vehículos con reporte de robo, y no la de protección de personas dedicadas al periodismo", resolvió la PDHEG.

El entonces secretario de Seguridad Ciudadana de Celaya (de la pasada administración), Jesús Rivera Peralta, "omitió salvaguardar el derecho humano del periodista Alejandro Martínez Noguez, tutelado en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos".

La PDHEG determinó que con ese "acto de violencia no sólo se vulneran los derechos de la persona del periodista, sino también el derecho de las personas y la sociedad en general de buscar y recibir información".

Este día el alcalde señaló que en su gobierno el personal de seguridad se conduce conforme a las normas aplicables.

"Es patente que el personal adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana en esta Administración se ha conducido en su actuar conforme a la normativa aplicable y observando los protocolos vigentes, por lo que aceptamos la recomendación que nos hace la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato".

Expresó su compromiso para que se generen las condiciones para evitar futuras violaciones a derechos humanos del gremio periodístico y de la sociedad de Celaya en general.