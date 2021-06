Edil electa de San Dionisio del Mar denuncia amenazas de muerte

La presidenta electa de San Dionisio del Mar, Sonia Luis Gallegos, denunció que recibe fuertes amenazas de linchamiento y violencia de género por parte de los seguidores del candidato del Partido Redes Sociales Progresistas (RSP), Alejandro Orozco Gutiérrez, quien quedó en segundo lugar en la contienda electoral del pasado 6 de junio.

En conferencia de prensa y acompañada de la organización política y social "Simona Robles", la presidenta electa señaló que no ha logrado entrar a la población después de recibir su constancia de mayoría en las instalaciones del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO).

Lo anterior por las amenazas que han lanzado de retenerla y quemarla viva. Además, existen amenazas contra los integrantes de su planilla, por lo que pidió a los inconformes que respeten el acuerdo que firmaron de no impugnar las elecciones en caso de no salir ganadores e integrarse para trabajar por el bien común de San Dionisio del Mar.

"Desde el día 7 de junio comencé a recibir amenazas contra mi persona de parte del grupo perdedor que no respetó el acuerdo firmado previamente de no aliarse con otro candidato, — lo que hicieron tres días antes al unirse tres candidatos— , no impugnar la contienda, lo que hicieron ante el órgano electoral e integrarse a la planilla ganadora.

"Con la amenaza de lincharme, cerraron los accesos del pueblo para que yo no saliera a recibir mi constancia, pero logré atravesar el mar y la recibí. Ahora no me dejan entrar, por eso hago un llamado a la reconciliación y que respeten la voluntad del pueblo", expuso la maestra Sonia Luis Gallegos, que compitió por la Alianza PRI-PRD-PAN.

Sobre la impugnación que interpuso el RSP por presuntamente rebasar el tope de campaña, Humberto López, representante del PRD ante el Consejo Distrital 07, informó que ya respondieron ante las instancias correspondientes a la impugnación, pues el órgano fiscalizador electoral les entregó en tiempo y forma la carta que avala un proceso en regla, demostrando que la maestra Sonia Luis Gallegos no rebasó el tope de campaña y no compró votos.

Sonia Gallegos indicó que está en riesgo su seguridad y la de los integrantes de su Cabildo por lo que responsabilizó de lo que les pueda pasar al candidato del RSP y sus seguidores en San Dionisio del Mar.

Este clima de amenazas sucede luego de que, tras 11 años, por fin en San Dionisio del Mar se llevaron a cabo las elecciones para renovar autoridades municipales en un ambiente de tranquilidad, con la participación del 70% de los votantes del padrón electoral, jornada en la que ganó Sonia Luis Gallegos con 738 votos.