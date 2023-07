Edy Smol reta a Xóchitl Gálvez a debate

CIUDAD DE MÉXICO, julio 18 (EL UNIVERSAL).- Para demostrar que tiene un proyecto de nación y que sus aspiraciones no se tratan solo de "politiquería", el gurú de la moda, Edgar Smolensky, retó a un debate público con medios de comunicación a la contendiente a ser candidata presidencial por el Frente Amplio, Xóchitl Gálvez.

"A ver si deja de esconderse y le pone fecha; hora, lugar al debate público con medios, aquí la esperamos", fue el reto que Edy Smol lanzó a la senadora a través de su cuenta de Twitter.

"Usted dijo que López Obrador le tenía miedo, pues yo a usted le demuestro que mientas no acepte su propia invitación a un café la que me tiene miedo es usted", escribió.

Desde el mes de marzo, la figura pública del mundo de la moda se lanzó contra la panista al asegurar que "más que hacer honor a su encargo de servir al pueblo, se dedicaba a la guerra de politiquería para ver quién es mejor o peor".

Palabras a las que Xóchitl Gálvez respondió con una invitación a tomar café para discutir su posición en la vida pública y propuestas para el país.

