EEUU entrega a México ex agente vinculado al caso Ayotzinapa

Las autoridades estadounidenses entregaron a México a un ex agente de policía solicitado por la desaparición de 43 estudiantes en 2014 y que es considerado una pieza clave del caso.

El Instituto Nacional de Migración dijo en comunicado que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus iniciales en inglés) entregó el miércoles, en un cruce fronterizo de Ciudad Juárez, al mexicano Alejandro N, quien era requerido por los delitos de delincuencia organizada y secuestro en relación con la desaparición de los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa en la localidad sureña de Iguala, en el estado de Guerrero.

Un agente federal confirmó a The Associated Press que la persona entregada es Alejandro Tenescalco, un ex supervisor de la policía municipal de Iguala por el que las autoridades mexicanas ofrecían una recompensa de 10 millones de pesos (unos 500.000 dólares) por su captura.

Tenescalco fue detenido el 20 de diciembre por el CBP al ingresar de manera irregular a territorio estadounidense y fue entregado a México tras determinarse que no cumplía los requisitos para una solicitud de asilo.

El ex agente quedó bajo custodia de la Fiscalía General de la República de México.

Hace cuatro años el subsecretario de Derechos Humanos y jefe de la comisión gubernamental que investiga la desaparición de los estudiantes, Alejandro Encinas, identificó a Tenescalco como "uno de los principales perpetradores" de la desaparición forzosa de los 43 estudiantes.

Tenescalco es considerado una pieza clave de las investigaciones del caso de Ayotzinapa que enfrentó en los últimos meses una crisis tras la renuncia en septiembre del fiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo; la cancelación de una veintena de órdenes de captura de presuntos implicados y los cuestionamientos que realizó un grupo de expertos a algunas de las evidencias que se utilizaron para armar el último informe de la comisión de Encinas que se presentó en agosto.

Tras la difusión del informe de la Comisión de la Verdad fue apresado el ex procurador Jesús Murillo Karam; tres militares y el exsecretario de Seguridad Pública de Guerrero.

Hasta ahora se desconoce el destino de los jóvenes. Se presume que todos fueron asesinados, pero sólo se encontraron los restos de tres de ellos.

El caso es un símbolo en un país con cerca del 110.000 desaparecidos y donde todavía imperan altísimos niveles de impunidad, corrupción y violencia.