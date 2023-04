EE.UU. rastreó con escuchas telefónicas al Cártel del Golfo: The Washington Post

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 15 (EL UNIVERSAL).- Luego de que integrantes del Cártel de Golfo secuestraran a cuatro estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, las autoridades estadounidenses espiaron y rastrearon a los criminales, según documentos clasificados filtrados, que fueron revisados por The Washington Post.

La organización criminal se preparó para las represalias de las fuerzas de seguridad mexicanas y sus abogados instaron a los miembros del cártel a eliminar la información sobre los estadounidenses de sus teléfonos, según la información estadounidense.

Los datos se muestran entre los documentos, clasificados como ultrasecretos, que fueron filtrados presuntamente por Jack Teixeira, miembro de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts, de 21 años de edad.

El joven fue imputado el viernes por los delitos de transmisión y extracción de información clasificada.

El Post detalló que ha revisado 300 fotos de documentos clasificados, la mayoría de los cuales no se han hecho públicos, que se filtraron a un pequeño grupo de usuarios de Discord.

La mayoría de los archivos se relacionan con la guerra rusa en Ucrania, pero los documentos también contienen informes de inteligencia sobre varias naciones, incluidos los aliados y vecinos de EU.

Los miembros del grupo se estaban "preparando para defenderse de posibles arrestos por parte de las autoridades mexicanas, luego del secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses por parte del grupo, lo que podría aumentar aún más la violencia en Matamoros, donde Estados Unidos tiene un consulado".

Secuestro de estadounidenses en Matamoros en represalia por "incidente de atropello y fuga"

De acuerdo con el Post: "Citando información obtenida a través de "señales de inteligencia derivadas de FISA", que incluyen escuchas telefónicas autorizadas por la corte, el informe dice que los cuatro estadounidenses fueron atacados "en represalia por un supuesto incidente de atropello y fuga". Matamoros es la sede del Cártel del Golfo, uno de los grupos narcotraficantes más poderosos de México, y se encuentra al otro lado del río Grande desde Brownsville, Texas".

Las comunicaciones interceptadas entre los miembros del Cártel del Golfo indicaron que el grupo había entregado a los cuatro estadounidenses, dos de los cuales estaban muertos, a las autoridades mexicanas. Los fallecidos, Shaeed Woodard y Zindell Brown, fueron capturados con vida el 3 de marzo cuando hombres armados del cártel abrieron fuego contra su vehículo, pero murieron más tarde a causa de las heridas". También fueron secuestrados Latavia "Tay" McGee y Eric James Williams, quienes sobrevivieron.

Ellos dijeron a Anderson Cooper de CNN que los hombres armados comenzaron a tocarles la bocina y a blandir armas poco después de cruzar a México. Los estadounidenses habían viajado desde Carolina del Sur para que McGee pudiera hacerse una abdominoplastia, según miembros de la familia.

McGee y Williams no mencionaron ninguna colisión de vehículos. Williams le dijo a CNN que el tiroteo comenzó cuando su vehículo giró hacia una calle principal en Matamoros. Los asaltantes dispararon a Brown y Woodard después de que salieran del vehículo.

"Otro hombre armado tocó la ventana de McGee y Williams dijo que le dispararon en ambas piernas cuando salió del auto. Los atacantes robaron a los estadounidenses y los cargaron en la parte trasera de un camión, una escena grabada en imágenes que luego circuló ampliamente en las redes sociales", recordó el Post.

McGee y Williams le dijeron a Cooper que uno de sus secuestradores reconoció que el ataque del cártel contra el grupo había sido un error de hombres armados que estaban "drogados y borrachos". El captor, quien les dijo a los hermanos que era ciudadano estadounidense, los llevó el 6 de marzo a una choza en las afueras de Matamoros y los dejó para que las autoridades mexicanas los recogieran.

De acuerdo con el Post, "los archivos filtrados indican que las autoridades estadounidenses estaban monitoreando esos desarrollos utilizando 'señales de inteligencia separadas derivadas de FISA', una posible referencia a escuchas telefónicas adicionales".