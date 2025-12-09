logo pulso
Nacional

EEUU traslada a México a 14 prisioneros

El DOJ entrega a 14 ciudadanos mexicanos a autoridades de su país

Por EFE

Diciembre 09, 2025 07:02 p.m.
A
EEUU traslada a México a 14 prisioneros

Los Ángeles (EE.UU.), 9 dic (EFE).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) informó este martes que ha entregado a las autoridades mexicanas a 14 ciudadanos de ese país que cumplían condenas federales por narcotráfico o drogas, en virtud de un tratado que permite a prisioneros cumplir con sus penas en su nación de origen.

La Oficina de Asuntos Internacionales del DOJ transfirió el viernes pasado a los 14 ciudadanos mexicanos a las autoridades del vecino país como parte del Tratado Internacional de Traslado de Prisioneros entre Estados Unidos y México autorizada por ambos gobiernos.

Cada uno de los prisioneros cumplía una condena federal en Estados Unidos por delitos de narcotráfico, posesión ilegal de armas de fuego o ambos, detalló en un comunicado el DOJ.

Los 14 reclusos habían solicitado su traslado a México, donde cumplirán el resto de sus condenas, conforme a los términos del tratado.

Bajo el programa de traslado, los prisioneros extranjeros, que pueden estar bajo custodia federal o de los estados, deben cumplir con ciertos requisitos de elegibilidad y ciertas condiciones para ser transferidos a su país de origen para cumplir el resto de sus condenas.

Actualmente, Estados Unidos mantiene 10 acuerdos bilaterales de traslado adicionales y dos convenios multilaterales de traslado, lo que establece relaciones de tratado con más de 85 países.

Estos mismos tratados también permiten que los estadounidenses encarcelados en el extranjero soliciten su traslado a Estados Unidos.

Este martes, tres ciudadanos estadounidenses condenados por tráfico de sustancias controladas fueron trasladados a Estados Unidos, informó el DOJ, sin especificar en cuál país se encontraban purgando sus penas.

Las condenas restantes de los estadounidenses beneficiados por este programa que llegaron este 9 de diciembre oscilan entre 22 meses y cuatro años y medio.

SLP

EFE

El DOJ entrega a 14 ciudadanos mexicanos a autoridades de su país

