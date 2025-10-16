Ejecutan operativos la Guardia Nacional y Sedena en México

CIUDAD DE MÉXICO, 16 de octubre (EL UNIVERSAL).- Autoridades federales localizaron e inhabilitaron un área de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, aseguraron mil 850 litros de sustancias químicas en Cosalá, Sinaloa, en el poblado Estancia de Los García.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 37 millones de pesos.

El Gabinete de Seguridad informó de los eventos del miércoles 15 de octubre, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: atención a las causas; consolidación de la Guardia Nacional; fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y coordinación con las entidades federativas.

En Tijuana, Baja California los uniformados catearon un inmueble, aseguraron 295 kilos de goma de opio y cinco kilos de metanfetamina. El costo de la droga asegurada es de 12.9 millones de pesos.

En la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arrestaron a un hombre implicado en el homicidio de un abogado, le aseguraron un arma corta, cartuchos, diversas dosis de droga y cuatro celulares.

En la alcaldía Xochimilco, los efectivos catearon un inmueble vinculado con el desmantelamiento de vehículos robados, detuvieron a dos hombres, aseguraron un arma corta, cartuchos, metal cortado y grabado con un número de serie, dos placas de circulación del Estado de México y espejos retrovisores.

En Saltillo, Coahuila, en la carretera Zacatecas-Saltillo, los elementos al realizar una inspección a un vehículo, detuvieron a una mujer, le aseguraron 12 armas de fuego y cartuchos.

En Tepic, Nayarit los uniformados liberaron a una persona privada de su libertad, aseguraron cuatro armas largas, un arma corta, un aditamento lanzagranadas, 33 cargadores, mil 103 cartuchos, tres granadas, cuatro chalecos tácticos, dos uniformes tácticos y cinco cuchillos.

En San Juan del Río, Querétaro, en un paradero ubicado sobre la autopista México–Querétaro, a la altura de Palmillas, los elementos localizaron un vehículo y aseguraron 82 kilos de cocaína. El costo de la droga asegurada es de 18 millones de pesos.

En Benito Juárez, Quintana Roo, en la colonia Supermanzana 36, elementos arrestaron a tres personas, les aseguraron dosis de marihuana, cartuchos útiles, un vehículo y siete celulares.

En Badiraguato, Sinaloa, en el poblado Huixiopa, aseguraron dos armas largas, 44 cargadores, tres mil cartuchos, 90 artefactos explosivos improvisados, cinco chalecos balísticos, ocho placas balísticas y un vehículo.

En San Luis Río Colorado, Sonora los efectivos al realizar una inspección a un tractocamión que transportaba artículos de limpieza procedente de San Luis Potosí y con destino a San Quintín, detuvieron a una persona, aseguraron mil 62 litros de metanfetamina líquida, contenida dentro de 118 garrafones. El costo de la droga asegurada es de 284.2 millones de pesos.

En Reynosa, en el Puente Internacional, Tamaulipas elementos de GN y Aduanas realizaron una inspección a un vehículo procedente de Hidalgo, Texas, Estados Unidos donde detuvieron a tres personas de nacionalidad estadounidense, una de ellas menor de edad, les aseguraron un arma larga, dos cargadores, mil 163 cartuchos, una mira telescópica, un silenciador y un vehículo.