Ejecutivo busca hacerse la víctima, dice oposición

Legisladores de oposición acusaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador busca victimizarse con su respuesta al nuevo video que expone a su hermano Martín López Obrador recibiendo 150 mil pesos del extitular de Protección Civil David León y que pretende desviar la atención al acusar a los medios de comunicación.

Senadores y diputados del PAN, PRI, MC y PRD exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar el origen y destino de los presuntos apoyos recibidos por los hermanos del Presidente, Pío y Martín Jesús, que presuntamente se destinaron para campañas electorales de Morena.

Las senadoras del PAN Alejandra Reynoso y Xóchitl Gálvez afirmaron que el Mandatario busca victimizarse cuando sus familiares se han convertido en sus mejores recaudadores de dinero y que pretende desviar la atención diciendo que son donaciones del pueblo o préstamos de León.

Indicaron que los videos evidencian la corrupción y el manejo de recursos millonarios que no fueron reportados al INE y que al parecer son una práctica común.

"Lo más grave es la respuesta del presidente [Andrés Manuel] López Obrador, quien únicamente dice estar comprometido con la transparencia y el combate a la corrupción, pero cuando se exhibe a su familia llenándose los bolsillos con dinero ajeno, entonces acusa que hay campaña de los medios en su contra", comentó Alejandra Reynoso, en entrevista con EL UNIVERSAL.

Es una incongruencia del Ejecutivo que, en lugar de ordenar una investigación a la Fiscalía General de la República (FGR), inicie una campaña contra medios y periodistas que publicaron el video en el que su hermano Martín señala que el dinero es para él, dijo.

Xóchilt Gálvez expuso que el Presidente busca victimizarse ante la evidente corrupción de sus hermanos.

"Señor presidente López Obrador, su gobierno no necesita campañas negras para perjudicarlo. Solito lo hace con su ineficiencia y corrupción".

En la Cámara de Diputados, legisladores de oposición criticaron el deslinde que hizo el Presidente de la República y dijeron que solamente se victimiza, que está desconectado de la realidad y que miente.

El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, exigió que opere el Estado de derecho en nuestro país.

Sobre el deslinde que hizo el presidente López Obrador, al decir que este video forma parte de los ataques a su administración, el panista guanajuatense consideró que el Mandatario tiene un patrón de conducta reiterado y predecible: "Desconectado de la realidad, aislado y sin diálogo con actores públicos y la sociedad civil, provoca, miente, se victimiza y polariza temas y personas".

Asimismo, el vocero de la bancada del PRI en San Lázaro, Héctor Yunes Landa, demandó una verdadera investigación de esta entrega de recursos, puesto que, aseguró, el ofrecimiento del propio López Obrador de que se indaguen estos casos no es más que una burla de su autoritarismo.

Externó que la respuesta del Presidente es la misma que en el caso de su hermano Pío. "De manera cínica se victimiza, acusando a sus adversarios de difundir el video con fines políticos", comentó.

Por su parte, el coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, salió en defensa del presidente López Obrador; sin embargo, mencionó que el caso se debe investigar.