Ejército y GN aseguran fusiles y sustancias químicas en Sinaloa

CULIACÁN, Sin., noviembre 14 (EL UNIVERSAL).- En los municipios de Culiacán, Concordia y Elota, elementos del Ejército y la Guardia Nacional en recorridos terrestres por varios poblados, lograron detener a un civil, aseguraron nueve fusiles, 8 mil 850 litros de sustancias químicas e inhabilitaron un área de cultivo de marihuana.

La Novena Zona Militar informó que, en un patrullaje conjunto de las fuerzas federales en los poblados de Carrizo, Corralejo, Guamúchil, El Tecomate, Vizcaíno, en el municipio de Culiacán, localizaron seis áreas de concentración de diversos materiales para elaborar drogas sintéticas, por lo que se aseguró 8 mil 850 litros de sustancias químicas.

En la comunidad de Aguascalientes, del municipio de Elota, se ubicaron y se inhabilitaron cuatro campamentos de resguardo de grupos delictivos, en donde se ubicaron tres mil 196 plantas de marihuana.

Además, en ese punto, el personal militar y de la Guardia Nacional localizaron cuatro fusiles automáticos, 57 cargadores, dos mil 944 cartuchos y equipo táctico.

En el mismo municipio, pero en las cercanías de la presa El Salto, las fuerzas federales detuvieron a una persona del sexo masculino, a la que le aseguraron un fusil Barrett-50, un cargador abastecido, 195 cartuchos y equipo táctico.

También, en las cercanías de la presa el Paredón Colorado, del mismo municipio de Elota, el personal militar y de la Guardia Nacional, localizó e inhabilitó un campamento ilícito y aseguró tres armas largas, tres cargadores y cincuenta cartuchos.

En tanto que, en un recorrido por la comunidad de la Guasima, en el municipio de Concordia, las fuerzas federales, aseguraron un fusil AK-47, nueve cargadores, 992 cartuchos útiles y equipo táctico.