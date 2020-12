Ejército y Marina habilitarán sus hospitales para vacunas anticovid

El Ejército y la Marina habilitarán sus hospitales, batallones e instalaciones como centros de aplicación de la vacuna contra Covid-19.

En la primera etapa de vacunación, programada para la tercera semana de diciembre, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aplicará las dosis al personal médico en las instalaciones del 23/o. Batallón de la Guardia Nacional (Chivatito), 81/o. Batallón de Infantería (Tlalpan), Hospital Militar de Zona (Campo Militar 1-A), Hospital Militar de Zona (El Vergel), en la Ciudad de México.

La Secretaría de Marina (Semar) hará lo propio en el Polígono de Tepetlapa (Coyoacán), 24/o Batallón de Infantería de Marina (Venustiano Carranza).

En el estado de Coahuila, el personal de la Sedena estará vacunando en el Campo Militar No. 6-A, en Saltillo; Campo Militar No. 6-B, Torreón; Campo Militar No. G, Ciudad Frontera; Campo Militar No. 6H, Piedras Negras.

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubon, informó que en las próximas semanas llegarán a México las primeras 250 mil dosis de la vacuna de la farmacéutica Pfizer que serán aplicadas al personal médico de la Ciudad de México y Coahuila, en una primera etapa.