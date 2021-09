"El Bronco" rinde su sexto y último informe como gobernador de NL

MONTERREY, NL., septiembre 27 (EL UNIVERSAL).- A seis días de culminar su periodo de seis años, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, rindió su sexto y último informe de labores, donde afirmó que realizó una gestión igual para todos: sin privilegios ni privilegiados y en la que "supimos escuchar todas las voces y estuvimos abiertos a la crítica y el escrutinio" de partidos, asociaciones y ciudadanos.

Sin embargo, hoy fue diferente a los cinco informes anteriores donde representantes de todos los grupos legislativos le tundieron por los temas de corrupción, sus exabruptos contra grupos vulnerables, el crecimiento de la inseguridad y su protagonismo para buscar la presidencia de la República, entre otros aspectos.

Esta ocasión, el formato del informe favoreció totalmente al mandatario, ya que precedido por un mensaje introductorio y otro de cierre, se dio gusto exponiendo en un video todos los aspectos que él y los funcionarios de su administración, consideran los principales logros del primer gobierno estatal independiente de Nuevo León y del país.

Según "El Bronco" y sus funcionarios, colocaron al estado como el mejor de México en salud, educación, y en la atracción de inversión extranjera, además de ser referente nacional e internacional por el manejo de la pandemia de Covid-19.

Jaime Rodríguez acusó a sus dos antecesores Rodrigo Medina y José Natividad González Parás de haber sido muy irresponsables al haber privilegiado el endeudamiento, por lo que hoy Nuevo León debe casi 80 mil millones de pesos. "Pero como soy de rancho, nací sin nada y me iré sin nada", afirmó, hizo ajustes en el gobierno porque no es buena la burocracia.

En el video que presentó, "El Bronco" dijo no estar arrepentido de su intento por buscar la presidencia, y agregó que lo volvería a intentar. En tono de ironía, comentó "hay voces que dicen que los independientes se desgastaron... el PRI tiene cien años, y el PAN, hoy Morena (también se desgasta) y un solo peladillo los tiene preocupados".

Imagínate, quiere decir que avanzamos, no se necesita un partido para gobernar, y ahí están las pruebas, los resultados, estamos entregando un gobierno más eficiente, infraestructura educativa superior, más transparente, los verdaderos independientes siguen en la lucha yo estoy aquí por ellos, pero yo generé la emoción. A ellos les estaré eternamente agradecido porque les debo la oportunidad de gobernar el estado más poderoso de este país, concluyó Rodríguez Calderón.

Respecto al formato del informe supuestamente fue por solicitud del mandatario que, con el aval de las bancadas mayoritarias del PAN y el PRI, amén del acompañamiento del resto de las bancadas incluida Morena, se acordó en la Comisión de Coordinación y Régimen Interno, que la presidenta del Congreso, la priista Ivonne Álvarez (que perdió contra "El Bronco" la gubernatura en 2015), fuera la única voz que representó a todos los grupos legislativos en la respuesta al informe del mandatario.

Aunque fue un discurso institucional que no tuvo la beligerancia contra el Ejecutivo que manifestaron los oradores en los primeros tres informes de Gobierno, Ivonne Álvarez, empezó por mencionar que ha sido el mandatario que más se ha opuesto a los acuerdos aprobados por el Congreso con un total de 79 vetos.

También le advirtió que en la glosa analizarán de manera profunda todos los avances y logros que dijo haber realizado a lo largo de su gestión, además de que en su momento realizarán las correspondientes auditorías y revisión de las cuentas públicas de manera rigurosa, y esperan que tanto él como sus funcionarios muestren disposición para aclarar lo que sea necesario.

Asimismo, expuso, darán vista a los muchos pendientes que deja, como resultado de promesas incumplidas, en el tema de inseguridad pues habiendo recibido a la policía estatal Fuerza Civil siendo ejemplo nacional, prometió que la dejaría con siete mil 500 elementos, pero hoy sólo tiene cinco mil 600 efectivos.

Reconoció que fue un acierto cerrar el penal del Topo Chico, desde donde según el gobierno estatal operaba el crimen organizado; pero de poco sirve si hoy se respira un ambiente de inseguridad en las calles y en el seno de las propias familias.

Además, expuso que al cierre de 2015 en el estado hubo 452 homicidios dolosos, y en lo que va de 2021 ya van 797 casos y es probable que se rebase el millar al terminar el año.

También criticó su fracaso en el tema del transporte ya que, afirmó, hay un 50 por ciento menos unidades que al inicio de su gestión, mientras el sistema del Metro es incómodo, lento e inseguro.

Álvarez también cuestionó que incumpliera su principal promesa de campaña, el combate a la corrupción, al mencionar entre otros casos, la compra de cobijas al triple de su valor, el uso de recursos públicos para la recopilación de firmas en su búsqueda de la candidatura presidencial independiente y la contratación de una empresa de sobrinos del ex secretario de Gobierno, Manuel González, por parte del Isssteleón.

Finalmente ante una reciente declaración de "El Bronco" en el sentido de ofrecer disculpas por no cumplir las elevadas expectativas que generó en los ciudadanos, la priista expresó que a las personas se les valora por su conducta íntegra, no por su arrepentimiento, y que serán los ciudadanos quienes harán la última y más sabia evaluación de su gobierno al que no se le puede regatear el hecho de que hizo historia por ser el primero independiente en Nuevo León.