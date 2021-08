El CEN de Acción Nacional no se pronuncia sobre Anaya

El excandidato presidencial Ricardo Anaya Cortés no recibió respaldo este domingo del bloque opositor o del Comité Ejecutivo Nacional de su partido, Acción Nacional (PAN), un día después de haber acusado de persecución a su enemigo común, el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Anaya estaría involucrado en al menos un caso de corrupción de los que investiga la Fiscalía General de la República (FGR). Es mencionado en el caso de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien afirma haber repartido dinero para sobornar a políticos opositores para que se aprobara la Reforma Energética que tanto importaba al entonces Presidente Enrique Peña Nieto y a su partido, el Revolucionario Institucional (PRI).

Pero el órgano central de dirección del PAN, que suele emitir un comunicado todas las mañanas de domingo sobre los temas que considera importantes de la semana, no se posicionó respecto a la denuncia de Anaya Cortés, quien se dice perseguido político. Un día anterior, el dirigente nacional Marko Cortés expresó su "total solidaridad" y dijo que "es muy grave lo que está pasando en México". Pero el CEN del PAN no se pronunció.

El comunicado dominical fue dedicado a otro tema político. "Marko Cortés realizará una gira de trabajo en Washington, D.C., este lunes 23 y martes 24 de agosto en la cual presentará una relatoría y denuncia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre diversos temas que atentan en contra de la democracia, que ponen en peligro las instituciones, la libertad y pluralidad en nuestro país. A la presentación de la denuncia también acuden los presidentes del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno; y de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano", dijo. No menciona a Anaya.

La candidatura 2017-2018 de Ricardo Anaya provocó una profunda división dentro de Acción Nacional. El PRI tuvo a su propio abanderado, José Antonio Meade. La Procuraduría General de la República (PGR) de Peña Nieto acusó a Anaya de lavado de dinero y corrupción en esos años y el candidato presidencial se quejó entonces, como ahora, de se un "perseguido político".

Ayer, el Presidente López Obrador se deslindó de una persecución y pidió a Anaya Cortés no huir de la justicia. "Ya no es el tiempo de antes: puede haber políticos presos pero no presos políticos", escribió en sus redes sociales horas después de que el excandidato presidencial lo acusara de querer enviarlo a prisión para que no sea aspirante a la Presidencia en 2024.

"No tengo nada que ver con la persecución que supone Ricardo Anaya. No es mi fuerte la venganza. Si la Fiscalía y el Poder Judicial lo acusan de corrupción y es inocente, que no se ampare ni huya; que se defienda con pruebas y con la fuerza de la verdad", expuso López Obrador.

Los últimos comunicados del PAN hablan sobre la denuncia que presentarán los presidentes de la coalición "Va Por México"; una declaración de Marko Cortés ("llegó la hora de los valientes, de los patriotas, de los que no nos rajamos y no nos dejamos someter" y algo sobre los "talleres de introducción al partido con capacitadoras y capacitadores certificados en protocolo de prevención ante COVID-19").

Anaya denunció este sábado mediante un video de casi ocho minutos que desde hace un mes López Obrador ordenó a la FGR ir en contra suya tomando como base las declaraciones de Lozoya, acusado de corrupción. "Con la novedad que López Obrador me quiere meter a la cárcel con el testimonio de dos testigos ´balines´ (de baja calidad). O sea López Obrador me quiere ´fregar´ a la mala", afirmó Anaya en un video publicado en Twitter.

"Le estorbo para sus planes de sucesión en 2024. No quiere que yo sea candidato y me quiere encarcelar porque no le gusta lo que digo", añadió.

En 2020, Anaya protagonizó titulares luego de que Lozoya lo acusara de haber recibido sobornos de Odebrecht a cambio de apoyar la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) cuando presidía la Cámara de Diputados.

El político negó las acusaciones y anunció una demanda contra Lozoya. En su explicación, Anaya señaló este sábado que el expediente fue mal estructurado, "estaba hecho con las patas", y dijo que lo alteraron ya que antes decía que Lozoya le habían entregado dinero cuando él era Diputado el 8 de agosto de 2014.

"Pero se dieron cuenta de que en esa fecha yo no era Diputado y que en esa fecha ni siquiera estaba en la Ciudad de México", apunto Anaya.

Ante ese escenario, el político, de 42 años, dijo que se defenderá y presentará pruebas contundentes para desenmascarar el proceso judicial que quiere abrir en su contra. Por ello avisó: "voy a tener que estar fuera (del país) una temporada, espero que sea muy breve".

Por otra parte, el comunicado del PAN asegura que el objetivo de presentar una denuncia ante instancias internacionales por parte de los presidentes de la coalición "Va Por México" es "sentar un precedente y presentar una relatoría sobre la amenaza que significa la intervención del crimen organizado en nuestro sistema democrático, sobre el hostigamiento a las instituciones y la persecución política de los opositores".

Cortés Mendoza aseguró que, "en el pasado proceso electoral, hubo complicidad del gobierno de México con el crimen organizado, pues lamentablemente durante todo el proceso electoral no hubo una sola acción para garantizar la seguridad en la República, dejando que ocurrieran amenazas, secuestros y asesinatos de operadores, líderes políticos así como también de candidatas y candidatos, unos incluso en actos públicos".

De igual manera el líder blanquiazul detalló que "la costa del Pacífico merece especial atención por parte del gobierno, porque son innumerables los indicios de que no solo se trató de la injerencia del crimen organizado en las elecciones, sino que, incluso, pudo haber una alianza entre estos grupos y el gobierno morenista para favorecer a sus candidatos".