"El cielo mexicano no se vende"; Santiago Creel habla sobre cabotaje

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 1 (EL UNIVERSAL).- Frente a la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para permitir el cabotaje en espacio aéreo mexicano, el diputado Santiago Creel Miranda expresó su respaldo hacia las asociaciones de pilotos aviadores que se oponen a la propuesta del Ejecutivo, y agregó que "el cielo mexicano no se vende, el cielo mexicano se defiende".

Durante una conferencia de prensa en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el legislador panista afirmó que existen muchos diputados que están en contra de que los cielos de este país se ofrezcan a manos extranjeras.

"Yo quiero, como diputado federal, darles el más amplio respaldo, tanto al ASPA como al presidente del Colegio de Pilotos Aviadores, que sepan ustedes que en esta Cámara existen muchas y muchos diputados que estamos en contra de que los cielos de este país se vendan, el cielo mexicano no se vende, el cielo mexicano se defiende para las y los pilotos aviadores, para las líneas aéreas de este país y para la jurisdicción mexicana", declaró.

Esto ocurre luego de que el capitán piloto aviador Gual Ángeles, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), dijera que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, se convertiría en "el nuevo Santa Anna" de abrir los cielos.

Creel Miranda recordó que el cabotaje es algo que no ha sucedido en México, y aseguró que no solo afecta a la aviación nacional, sino también a todo nuestro espacio territorial.

"Y por lo tanto, lo vamos a defender con las armas, por supuesto, de la Constitución, de los argumentos y de los intereses de las y los mexicanos", sentenció.