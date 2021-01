El Departamento de Justicia de EU amenaza con retomar el juicio a Cienfuegos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo esta mañana que ese Gobierno "se reserva el derecho de reanudar el enjuiciamiento de Cienfuegos si el Gobierno de México falla", esto después de que se conociera la determinación de la Fiscalía General de la República (FGR) de no ejercer acción penal en contra de quien fuera el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto.

Nicole Navas Oxman, titular de la vocería del Departamento de Estado, confirmó esta información al periodista estadounidense Keegan Hamilton, de Vice News, en un breve posicionamiento, el cual fue compartido a través de su cuenta de Twitter.

Más temprano, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su Gobierno avala la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de exonerar al General Salvador Cienfuegos Zepeda, acusado por Estados Unidos de recibir sobornos para proteger a un grupo criminal.

"Como ustedes saben, ayer la Fiscalía tomó la resolución de considerar que no hay elementos para juzgar al General Cienfuegos. Es un asunto que le correspondió básicamente a la Fiscalía resolver, pero de una u de otra manera tiene que ver con el Gobierno que represento. Es una decisión que toma la Fiscalía, pero que el Gobierno que represento secunda; es decir, avala, respalda, porque nosotros sostenemos que debe de terminarse la impunidad, desde luego la corrupción. Pero también que no pueden haber represalias, venganzas y que no se pueden inventar delitos, que nadie debe actuar de esa manera, trátese de quien se trate", afirmó.

El mandatario consideró que lo más importante es la verdad y la justicia, por lo que subrayó la importancia de que la FGR resolviera que "no procede la acusación que se le fabricó al General Cienfuegos por la agencia estadounidense encargada del combate a las drogas, por la DEA".

Desde Palacio Nacional, señaló que busca que toda la gente sepa "por qué la Fiscalía está actuando como lo ha decidido", para "no ocultar absolutamente nada y también para que con la información podamos salir al paso con los adversarios nuestros y los representantes de grupos de intereses creados que están empeñado en atacarnos para que se piense que somos iguales, que no hay ningún cambio, y que nosotros somos encubridores, y que somos cómplices, y que somos también peleles de grupos de intereses creados y de gobiernos extranjeros".

Posteriormente, López Obrador leyó ante los reporteros el comunicado que emitió ayer la FGR para dar a conocer la noticia. Al terminar, comentó que para despejar dudas y malos entendidos, le pidió a Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, "que haga la relatoría desde que nos enteramos de la detención del General Cienfuegos, incluyendo la nota diplomática que enviamos al Gobierno de Estados Unidos, la respuesta de Estados Unidos, la información que dio la DEA y la decisión que se tomó de entregar toda esa documentación a la Fiscalía General de la República".

Además, agregó que también le dio la instrucción de que "hoy mismo, lo más pronto posible, se ponga a disposición del pueblo de México todo el expediente que nos envió el Gobierno de Estados Unidos, completo, para que pueda ser consultado, revisado, investigado, por quien lo desee. Transparencia plena".

"Si el Gobierno de Estados Unidos, la DEA, responde que sí tiene pruebas de otro tipo, entonces también lo daríamos a conocer, pero la Fiscalía ha actuado porque se consideró que los elementos de prueba presentados por el Gobierno de Estados Unidos, en este caso por la DEA, no tienen ningún valor probatorio para procesar, para iniciar un juicio en contra del General Cienfuegos. ¿Por qué hicieron esta investigación así: sin sustento, sin pruebas?", cuestionó el Jefe del Ejecutivo federal.

Durante su conferencia de prensa, precisó que aún cuando ya llevaba mucho tiempo la investigación en el país vecino, detuvieron al General antes de las elecciones; sin embargo, "de acuerdo con la información que tenemos, ya había estado en Estados Unidos en marzo de visita con su familia. A lo mejor no habían terminado de investigar. Todo esto hay que aclararlo, por eso nuestro interés en que se conozcan todos los detalles".

"Se actuó sin tomar en consideración que había un acuerdo y se intentó consciente o inconscientemente de afectar la relación entre los gobiernos. Afortunadamente se corrigió el procedimiento, se repuso y este es el resultado. Entonces como es un asunto muy transcendente y delicado, porque no podemos dejar en entredicho al Gobierno de la República ni sus instituciones, tomamos la decisión de dar a conocer todo el expediente completo", añadió el Presidente.

Asimismo, ofreció disculpas al Gobierno de Estados Unidos por actuar de esta manera, ya que "pueden ellos decir que cómo nos atrevemos a dar a conocer este documento, donde es evidente que no son sólidas las pruebas que se recabaron en muchos años supuestamente".

"¿Por qué lo hacemos? Porque por encima de todo está el prestigio de nuestra Nación, y no podemos nosotros ser rehenes de nadie. Y tenemos la autoridad moral y la autoridad política suficiente como para poder llevar a cabo estas decisiones", sostuvo.

Por su parte, el Canciller Marcel Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), realizó una cronología de los hechos y señaló que si bien había comentado que sería un "suicidio político" no procesar a Cienfuegos, consideró que las autoridades mexicanas sí investigaron al militar.

"Los elementos que el Fiscal William Barr mandó fueron fotocopias de pantallazos de celulares. En México, con estos elementos no podríamos lograr que un Juez de control vincule a proceso a un detenido", dijo Ebrard.

LA FGR EXONERA A CIENFUEGOS

Ayer, la Fiscalía General de la República (FGR) de México rechazó ejercer ninguna acción penal contra el exsecretario de Defensa, General Salvador Cienfuegos, que fue acusado de lavado de activos y narcotráfico por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, en inglés).

El General Cienfuegos, quien fue Secretario mexicano de Defensa durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), ha quedado, de esta forma, exonerado, a pesar de las graves acusaciones que había presentado la DEA ante un Juez estadounidense.

La FGR dijo que tras el análisis de las pruebas de las autoridades estadounidenses y las proporcionadas por Cienfuegos "se llegó a la conclusión de que nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades norteamericanas".

La Fiscalía agregó que tampoco encontró pruebas de que "sostuvo comunicación alguna con ellos, ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos".

Además, tampoco se encontró prueba alguna de que hubiera utilizado ningún equipo o medio electrónico, ni que hubiera emitido orden alguna para favorecer al grupo delictivo señalado en este caso.