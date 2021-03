El desterrar el fraude electoral será mi legado, dice AMLO

Al calificarla como una asignatura pendiente, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que busca dejar como legado el desterrar por completo al fraude electoral y que la democracia comience a ser un hábito en los mexicanos.

En compañía del gobernador Mauricio Vila, y al supervisar los trabajos del Tramo 4 del Tren Maya -que correrá de Izamal a Cancún- el titular del Ejecutivo federal manifestó que hay condiciones inmejorables para garantizar el repuesto a la voluntad de la población.

"Desterrar por completo, por entero el fraude electoral. Esa es una asignatura pendiente desde la época del presidente Madero, apóstol de la democracia, no hemos tenido un verdadero sistema político democrático, siempre las trampas, siempre la compra del voto, siempre el relleno de las urnas, siempre el tráfico con la pobreza de la gente, siempre la falsificación de las actas, como siempre el fraude.

"Entonces, hay ahora condiciones inmejorables para garantizar la voluntad de los ciudadanos para que los ciudadanos libremente elijan a sus autoridades, a sus representantes, para establecer lo que no se ha logrado el siglos: una verdadera democracia y empezar a crear el hábito democrático en nuestro país.

"Vamos a que se respete la voluntad del pueblo y que la gente de manera libre decida por qué candidato, por qué partido va a votar. Eso es lo que vamos a dejar como herencia, como legado, para las nuevas generaciones, no solamente será el Tren Maya, sino también dar el ejemplo de que en este tiempo se respetó la voluntad del pueblo, que hubo auténtica democracia", aseveró.

El titular del Ejecutivo federal celebró que 105 presidentes municipales de Yucatán se hayan sumado al Acuerdo Nacional por la Democracia.

"Vamos hacia adelante, entre más democracia hay en un país, más bienestar se tiene. La democracia no trae el cuerno de la abundancia, pero con democracia nadie, en ningún nivel de la escala se siente absoluto, cuando hay democracia es el pueblo el que tiene siempre el poder en sus manos, las riendas del poder en sus manos, la democracia ayuda a tener una sociedad mejor", dijo.