El discurso íntegro de Claudia Sheinbaum al rendir protesta

Buenos días a todos y todas Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Honorable Congreso de la Unión, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gobernadoras y Gobernadores, Jefe de Gobierno, Invitadas e invitados especiales, Familia, Pueblo de México.

Saludo y agradezco la presencia de representaciones de 105 países que hoy nos acompañan. Es un reflejo del compromiso de México con la comunidad internacional y de la amistad que nos une con los pueblos del mundo.

Agradezco la presencia de:

John Briceño, Primer Ministro de Belice; Luiz Ignacio Lula da Silva, Presidente de la República Federativa de Brasil; Gabriel Boric, Presidente de la República de Chile; Gustavo Francisco Petro, Presidente de la República de Colombia; Miguel Díaz-Canel, Presidente de la República de Cuba; Sylvanie Burton, Presidenta de la Manco-munidad de Dominica; Luis Rodolfo Abinader, Presidente de la República Dominicana;

César Bernardo Arévalo, Presidente de la República de Guatemala; Régine Abraham, Consejera Presidenta del Consejo Presidencial de Transición de la República de Haití; Iris Xiomara Castro, Presidenta de la República de Honduras; Santiago Peña Palacios, Presidente de la República del Paraguay; Bucharaya Hamudi Sidina, Primer Ministro de la República Árabe Saharaui Democrática; Philip Joseph Pierre, Primer Ministro de Santa Lucía.

Saludo y agradezco especialmente a la Doctora Jill Biden, que asiste con la representación del Presidente de los Estados Unidos de América Joe Biden.

A Peter Boehm, representación del senado de Canadá y a Josep Borrell Fontelles, Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidente de la Comisión Europea;

Agradezco la presencia del expresidente Christian Wilhelm Walter Wulff de la República Federal de Alemania quien viene en la representación de su país y de Tie Ning, Vicepresidenta del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de la República Popular China; Kembo Mohadi, Vicepresidente de la República de Zimbabwe; Teodoro Nguema Obiang Mangue, Vicepresidente de la República de Guinea Ecuatorial.

Mi gratitud a todas y todos los jefes de delegación de nuestra América Latina y el Caribe, de Europa, África, de Asia y del Medio Oriente, y a las y los titulares de distintos poderes, cancilleres, ministras y ministros, embajadoras y embajadores.

Les pido que transmitan los cálidos saludos del pueblo y del Gobierno de México a sus mandatarias y mandatarios, y a sus pueblos. Agradezco también la presencia de 23 Organismos Internacionales.

Gracias a Jeremy Corbyn, miembro del Parlamento del Reino Unido, dirigente del Partido Laborista y a los diputados españoles Gerardo Pizarello y muchos otros que están con nosotros y a representantes amigos de diferentes lugares del mundo.

Hace exactamente 19 años, en este mismo recinto, en un atropello a la libertad, el Jefe de Gobierno del entonces, Andrés Manuel López Obrador, frente a aquella legislatura, pronunció un discurso que cimbró para siempre, la lucha por la democracia. En comparecencia frente al juicio de desafuero, cuyo único propósito era el intento de un fraude anticipado dijo: "ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta, que a ustedes y a mí, nos juzgue la historia".

Hoy, lo decimos con certeza y sin temor a equivocarnos: La historia y el pueblo lo ha juzgado. Andrés Manuel López Obrador, uno de los grandes.

El dirigente político y luchador social más importante de la historia moderna. El presidente más querido, solo comparable con Lázaro Cárdenas, el que inició y termina su mandato con más amor de su pueblo y para millones, aunque a él no le gusta que se lo digan, el mejor presidente de México. El que inició, la revolución pacífica de la Cuarta Transformación.

Usted nos ha pedido en varias ocasiones no develar bustos, ni poner su nombre en calles, avenidas, barrios o colonias, tampoco monumentos, ni hacer grandes homenajes, la verdad que no hace falta, porque usted estará por siempre donde solo residen los que luchan toda la vida, los que no se rinden, los que devuelven la esperanza y la alegría, usted estará siempre en el corazón del pueblo de México.

Se retira de la vida pública como un demócrata y maderista, a seguir luchando desde otra trinchera, a escribir sobre lo que ha sostenido desde sus primeros días cuando trabajó con los mayas-chontales, que el origen de la grandeza cultural de México, reside en las grandes civilizaciones que vivían en esta tierra, siglos antes que invadieran los españoles. No es casualidad sino una armonía de la historia, que ayer, se haya sido publicada en el diario oficial de la federación, la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que otorga derechos plenos a los pueblos indígenas y afromexicanos de México.

Su último libro lo titula gracias y hoy le devolvemos el agradecimiento. Profundas gracias, gracias, gracias por siempre, ha sido un honor luchar con usted, hasta siempre hermano, amigo, compañero, Andrés Manuel López Obrador.

El 2 de junio de este año, el pueblo de México, de forma democrática y pacífica, dijo fuerte y claro: es tiempo de transformación y es tiempo de mujeres.

Hoy, 1o de octubre de 2024, inicia la segunda etapa, el segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública de México y también hoy, después de 200 años de la república y de 300 años de la colonia, porque previo a ello no tenemos registros claros, es decir, después de al menos 503 años, por primera vez, llegamos las mujeres a conducir los destinos de nuestra hermosa Nación. Y digo llegamos, porque no llego sola, llegamos todas.

México es un país maravilloso, con un pueblo extraordinario. Somos una gran Nación. Aquí crecieron culturas originarias que dieron al mundo el maíz, el cacao, el jitomate; que construyeron pirámides monumentales, que entendieron los astros, la vida y la muerte como parte de un cambio constante, que nos dieron y siguen dando lenguas vivas como ninguna otra, que tejieron y tejen textiles con manos de mujeres artesanas que se entrelazan con el alma y con la vida, con culturas como la Maya que crearon el cero como parte de una matemática compleja o la mexica que creó el método más sustentable de cultivo que se conoce, la chinampa.

México es el país que le dio al mundo a Hidalgo que inició con unos cuantos el grito de independencia y al poco tiempo fueron miles que demandaban justicia.

El que abolió la esclavitud, el que supo conducir con certeza a su pueblo por el camino de la libertad y se convirtió en padre de la patria. México, el país de Morelos que supo identificar los sentimientos de la Nación, para escribir que la soberanía dimana del pueblo, que no se admitiera la tortura y la urgente necesidad de moderar la opulencia y la indigencia; de Vicente Guerrero que, en el momento difícil, cuando su padre le pedía que aceptara la indulgencia del virrey, supo decir, la patria, es primero. México es de Guadalupe Victoria, primer presidente de México, que después de la Independencia se reveló frente al emperador Iturbide, para lograr la primera Constitución de la República.

De Josefa Ortiz, quien no sólo dio el taconazo para iniciar la Independencia, sino que sabiamente expresó, no se debe premiar a quien sirve a la Patria, sino castigar a quien se sirve de ella, o de Leona Vicario, Madre de la Patria, periodista y luchadora por la Independencia, que hace 200 años, supo defender a la mujer por su pensamiento.

De Juárez y los liberales mexicanos, que antes que nadie en el mundo y de forma visionaria, separaron la iglesia del Estado y defendieron a la patria frente al invasor.

De los hermanos Flores Magón que demandaron justicia y libertad antes que nadie en el siglo XX, de los obreros de Río Blanco y Cananea, y de Madero, que dejó todo para llamar al pueblo a las armas para luchar por la democracia; de Zapata que supo demandar tierra y libertad; del valiente Villa y también de Carranza, como único gobernador que se levantó frente al golpe de estado huertista. México, es el de los constitucionalistas de 1917, de Lázaro Cárdenas que repartió la tierra y expropió el petróleo. De Margarita Maza, de Adela Velarde que comandó a las Adelitas en la Revolución, de Dolores Jiménez Muro, de Elvia Carrillo Puerto y de las sufragistas, de Frida Kahlo, de Enriqueta González Baz, primera mujer matemática.

México es de mujeres y hombres libres, que, a lo largo del siglo XX, lucharon por la democracia, las libertades, la justicia; de los estudiantes de 1968, de los cientos de hombres y mujeres que hoy no están, pero de quienes orgullosamente somos herederos. México es un país maravilloso, por nuestro mosaico cultural, por nuestra biodiversidad. México es maravilloso gracias a nuestros paisanos y paisanas, héroes y heroínas que viven en Estados Unidos y que, con amor a su familia y a su patria, envían su apoyo todos los meses.

México es un país maravilloso por su pueblo, generoso, solidario, alegre, libertario, resistente, rebelde, sabio y hoy, empoderado. Y hoy México, gracias a todas y todos, somos la doceava economía y el sexto destino turístico. México es grandioso.

Llamo a todas y todos a que hagamos una reflexión, que evaluemos con la cabeza fría, qué pasó durante estos seis años, con datos duros, reconocidos nacional e internacionalmente y con ello, respondamos las siguientes preguntas: ¿Cómo es que 9.5 millones de mexicanas y mexicanos, de acuerdo con el Banco Mundial, salieron de la pobreza en tan solo 6 años?,

¿Cómo es que sin subir impuestos se redujeron las desigualdades? ¿Cómo es que somos de los países de la OCDE menos endeudados y con una moneda fuerte?, ¿Cómo es que somos de los países con menos desempleo? ¿Cómo es que hay más bienestar y al mismo tiempo ganaron más los empresarios y los bancos?, ¿Cómo es que estamos en récord de inversión extranjera directa y al mismo tiempo aumentaron los salarios? ¿Cómo es que aumentó el salario mínimo y no subió la inflación?

La respuesta es, cambió el modelo de desarrollo del país para bien.

Del fracasado modelo neoliberal y el régimen de corrupción y privilegios, a uno que surgió de la fecunda historia de México, del amor al pueblo y de la honestidad, lo llamamos: el Humanismo Mexicano. Por eso hablamos de una transformación profunda. Y aceptémoslo, a todas y todos les ha ido mejor.

Con este pensamiento y su puesta en marcha, se cayeron muchos mitos y engaños del pasado: por ejemplo, durante el periodo neoliberal, ese que le costó tanto al pueblo de México y que marcó nuestra historia por 36 largos años, se decía que el Estado debía diluirse o subordinarse a las fuerzas del mercado, que si la economía se regaba dese arriba, iba llegar a los de abajo. Que si aumentaba el salario mínimo iba a haber inflación y no iba a haber inversión extranjera. Que, si el Estado participaba en la economía, iba a haber crisis económica y devaluación, que la corrupción era inherente al gobierno, que la libertad solo existía en el mercado, que la educación, la salud, la vivienda y el salario justo eran mercancías y no derechos. Todo resultó falso.

Por ello, para bien de México, de todas y todos, vamos a continuar con el Humanismo Mexicano, con la Cuarta Transformación: Resumo algunos de los que considero sus principales principios.

Para que haya prosperidad, debe ser compartida, o dicho de otra forma: por el bien de todos, primero los pobres.

No puede haber gobierno rico, con pueblo pobre. Esta es una frase de Benito Juárez García, que los gobiernos de la Transformación hacemos realidad y que sostiene que el gobernante debe vivir en la justa medianía, sin lujos, parafernalias o privilegios y que el gobierno no debe ser una carga para el pueblo, a eso llamamos: Austeridad Republicana.

Los y las gobernantes debemos ser honrados, honestos. El uso de las estructuras de gobierno para el beneficio personal o de un grupo, ensucia el servicio público. La corrupción debe combatirse por ética y por principios, pero, además, como lo hemos visto porque ahí radican los recursos necesarios para el bienestar del pueblo y el desarrollo de la Nación. En pocas palabras, la honestidad da resultados. Además, la autoridad moral es lo más importante y esa no se compra en la esquina, se construye con una sola mística, la de luchar con honradez, todos los días, por un México con justicia, democracia y libertad.

El principio máximo de que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo o regresando a Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada.

Prohibido prohibir. La libertad es esencia de la democracia.

El desarrollo y el bienestar del pueblo solo pueden fortalecerse con el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales.

Las mujeres tenemos derecho a la igualdad sustantiva.

México es un país soberano, independiente, libre y democrático. Queremos la paz y la fraternidad de las Naciones y nos coordinamos, mas no nos subordinamos.

La política se hace con amor, no con odio. La felicidad y la esperanza se fundan en el amor al prójimo, a la familia, a la naturaleza y a la patria.

Condenamos el clasismo, el racismo, el machismo y cualquier forma de discriminación. No es solo un asunto de tolerancia, es el reconocimiento de que la profundización de las desigualdades llevará siempre a la injusticia. La fraternidad significa, vernos a los ojos como iguales.

Con esto en mente les manifiesto:

En nuestro gobierno, garantizaremos todas las libertades, la de expresión, de prensa, de reunión, de movilización. La libertad es un principio democrático y nosotros somos demócratas. Se respetarán los derechos humanos y nunca usaremos la fuerza del Estado para reprimir al pueblo.

Respetaremos y garantizaremos la diversidad religiosa, política, social, cultural y sexual de nuestra sociedad. Cualquiera que diga que habrá autoritarismo, está mintiendo. Nuestra política exterior seguirá los principios constitucionales de autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de controversias.

En materia económica, se mantendrá la autonomía del Banco de México, una política fiscal responsable, una proporción razonable entre deuda y Producto Interno Bruto, promoveremos la inversión pública y la inversión privada. Lo digo con toda claridad. Tengan la certeza que las inversiones de accionistas nacionales y extranjeros estarán seguras en nuestro país.

No aumentaremos el precio de las gasolinas, diésel, gas doméstico ni electricidad en términos reales. En las próximas semanas estaremos convocando a empresarios para confirmar el acuerdo que mantiene sin aumentos los precios de la canasta básica.

Aprovecharemos la relación del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá para seguir impulsando la relocalización de las empresas, mientras se promueve el desarrollo regional con bienestar y cuidado al medio ambiente. Estados Unidos, Canadá y México sabemos, que la cooperación económica fortalece a las tres naciones.

Es claro que entre nosotros no competimos, nos complementamos y, además, generamos las condiciones para una mayor consolidación de la economía de todo el continente en una visión de presente y futuro de la economía mundial.

Seguiremos fortaleciendo nuestra relación económica y cultural con los países de América Latina y el Caribe. Nos une historia y nos une compromiso; así como con los diferentes países y regiones del mundo.

Trabajaremos de la mano del sector empresarial y de las y los trabajadores para que siga aumentando el salario mínimo. Nuestro objetivo es alcanzar 2.5 canastas básicas.

Haremos el programa de digitalización más ambicioso de la historia para facilitar el pago de impuestos y otros trámites; así como para incentivar la inversión.

Habrá Estado de Derecho. La reciente reforma constitucional al Poder Judicial, que marca la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros, significa más autonomía e independencia para el Poder Judicial.

Piénsenlo, sólo por un momento, si el objetivo hubiera sido que la presidenta controlara la Suprema Corte, hubiéramos hecho una reforma al estilo Zedillo. No. Eso es autoritarismo, nosotros somos demócratas. Queremos que se termine la corrupción en el Poder Judicial. Es un proceso en donde habrá una convocatoria única, un comité de selección de candidatas y candidatos para garantizar que cumplan los requisitos y quien decidirá será la gente, será el pueblo. ¿Cómo va a ser autoritaria una decisión que en esencia es democrática y permite que el pueblo decida?

Estoy segura que, en unos años, todas y todos estaremos convencidos, que esta reforma es lo mejor. Aprovecho para decirle a las y los trabajadores del poder judicial que sus derechos y salarios están totalmente salvaguardados.

Se mantendrán todos los programas del bienestar y nos aseguraremos que su incremento anual nunca este? por debajo de la inflación. Además, está por aprobarse en el Congreso, que estos derechos se vuelvan constitucionales, para que nadie los pueda revertir. Pensión universal para las y los adultos mayores; pensión universal a personas con discapacidad, becas Benito Juárez para estudiantes de preparatorias públicas, becas a estudiantes de escasos recursos, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, producción y pesca para el bienestar, fertilizantes gratuitos, precios de garantía, la Escuela es Nuestra y la Clínica es Nuestra. Todos seguirán.

Haremos realidad tres programas de bienestar nuevos: Todas las mujeres de 60 a 64 años tendrán un apoyo bimestral, como un reconocimiento al trabajo de las mujeres mexicanas.

Todos los niños y niñas que van a escuela pública de preescolar, primaria y secundaria tendrán una beca, iniciaremos el próximo año con secundaria. Las y los niños, deben ser felices. De ellas y ellos no sólo es el futuro, sino el presente de México.

Llevaremos a las y los adultos mayores, la prevención y atención de la salud a su casa, para ello, vamos a contratar a más de 20 mil médicos, medicas, enfermeros y enfermeras. El reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y afromexicanos, una vez en la Constitución, lo haremos una realidad.

Consolidaremos el IMSS-bienestar como el mejor sistema de salud pública gratuita y de calidad, aumentaremos el número de preparatorias y universidades públicas, para que al menos llegue la educación superior a 300 mil espacios más.

La salud y la educación son derechos del pueblo de México, no son privilegios ni mercancías.

Construiremos al menos 1 millón de viviendas, especialmente para jóvenes, en esquemas en donde primero puedan rentar y después adquirir la vivienda si lo desean. Además, habrá créditos a bajo costo para mejoramiento de vivienda y un programa masivo de escrituración.

En materia de infraestructura, se ampliará el Tren Maya a Puerto Progreso en Yucatán y en sus más de 1500 kilómetros, será también tren de carga.

Se terminará la línea K del Tren interoceánico, que va de Ciudad Ixtepec a Ciudad Hidalgo, en Chiapas, frontera con Guatemala. Además, queremos construir el doble de los kilómetros que construyó el Presidente, de trenes de pasajeros. De Ciudad de México Pachuca, Ciudad de México a Nuevo Laredo y de Ciudad de México a Nogales. Así como la recuperación del tren de pasajeros a Veracruz. Antes los privatizaron, ahora recuperamos los trenes de pasajeros con orgullo porque significa desarrollo regional, empleos, turismo y Prosperidad Compartida.

Seguiremos con caminos artesanales para conectar comunidades y con la construcción de puertos, aeropuertos y carreteras, que generen desarrollo con bienestar y, al mismo tiempo, fortalezcan la infraestructura y conectividad de nuestro país y potencien la inversión.

Como lo manifestamos desde la campaña, se mantendrá la proporción actual entre la generación pública y privada de electricidad, de 54% y 46%, respectivamente. En unos días, presentaremos el Plan Nacional de Energía, que incluye nuevas inversiones en transmisión, generación y un programa ambicioso de transición energética hacia fuentes renovables de energía, que contribuyan a la disminución de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático.

La inversión privada para cubrir el 46% de la generación se hará con reglas claras, en el marco de la ley y garantizando la estabilidad del sistema eléctrico. A todas y todos nos convienen empresas de energía públicas del Estado fuertes, que garanticen energía limpia a precios bajos para las actuales y futuras generaciones.

El objetivo fundamental de la producción de petróleo con PEMEX seguirá siendo el consumo nacional y éste se limitará a una producción máxima de 1.8 millones de barriles diarios.

Vamos a promover la eficiencia energética y la transición hacia las fuentes renovables de energía, para absorber a través de estas fuentes, el crecimiento de la demanda de energía.

Recuerden que la reforma energética proponía una producción de 3 millones de barriles diarios, eso es ambientalmente imposible. Es mejor promover la eficiencia y las fuentes renovables.

Avanzaremos en la soberanía y autosuficiencia alimentaria, como dice Andrés Manuel López Obrador: dar de comer a quien nos da de comer. No permitiremos la siembra de maíz transgénico, seremos autosuficientes no solo en maíz blanco sino en frijol y otros cultivos y Diconsa se transforma en alimentación para el bienestar con el objetivo de promover precios y comercio justo para diversos productos agropecuarios y seguir atendiendo a 22 millones de familias.

Construiremos en Tula Hidalgo el proyecto de economía circular más ambicioso del mundo. Esto quiere decir que haremos un complejo ambiental para aprovechar los residuos, tratamiento de agua, generación de energía y productos reciclados, lo cual nos permitirá reducir la contaminación y generar empleos. La ciudad más contaminada de México se convertirá en la ciudad más limpia, a eso me comprometí en campaña.

Arrancaremos el ordenamiento de las concesiones y la transmisión de derechos de agua. Para ello, este mes firmaremos un Acuerdo Nacional por la Seguridad y Sustentabilidad Hídrica con todos los actores y haremos las reformas jurídicas para garantizarla el agua como un recurso de la Nación. Tecnificaremos más de 200 mil hectáreas de riego y desarrollaremos proyectos estratégicos para el abastecimiento y reciclamiento de agua. Vamos a limpiar también y a sanear los ríos más contaminados del país.

Haremos de México una potencia científica y de la innovación. Para ello, apoyaremos las ciencias básicas, naturales, sociales y las humanidades, y las vincularemos con áreas y sectores prioritarios para el desarrollo nacional.

Las mexicanas y mexicanos tenemos creatividad, tesón y capacidad de sobra. Estoy convencida que no podemos quedarnos atrás en el desarrollo tecnológico propio. Pensémoslo, tenemos grandes pensadores e innovadores desde tiempos prehispánicos, tenemos universidades y tecnológicos de primera y las y los mexicanos somos trabajadores y creativos.

En materia de seguridad, garantizaremos la disminución de los delitos de alto impacto. No regresará la irresponsable Guerra contra el Narco de Calderón que tanto daño le sigue haciendo a México.

Nuestra convicción es que la seguridad y la paz son fruto de la justicia y nuestra estrategia consiste en cuatro ejes: atención a las causas, siempre, dando la posibilidad de que los jóvenes y mexicanos tengan acceso a todos los derechos; inteligencia e investigación; fortalecimiento de la Guardia Nacional, quien crea que la Guardia Nacional, estando en la Secretaría de la Defensa es militarización, está totalmente equivocado; nos coordinaremos con municipios, estados, con el ministerio público, con la FGR, que en su autonomía no significa que deje la coordinación, eso nos va a permitir avanzar todavía más; atención a las causas y cero impunidad con los cuatro ejes de seguridad con justicia.

Lo hice como jefa de gobierno de la Ciudad de México, disminuimos más del 50% los homicidios dolosos en tan solo 4 años.

Aprovecho para decir que el día de mañana por la tarde estaremos en Acapulco para dar continuidad a la atención inmediata que ha dado el gobierno de México y apoyaremos, como siempre lo hemos hecho como gobiernos humanistas, a todas y todos los damnificados de Guerrero y de otros estados.

Dije que el pueblo fue muy claro al decir este 2 de junio: es tiempo de Transformación y es tiempo de mujeres.

Durante mucho tiempo, las mujeres fuimos anuladas. A muchas de nosotras nos contaron desde niñas una versión de la historia que nos quería hacer creer que el curso de la humanidad era protagonizado únicamente por hombres, poco a poco esa visión se ha ido revirtiendo. Hoy sabemos que las mujeres participaron en las grandes hazañas de la historia de México desde diferentes trincheras y también sabemos, que las mujeres podemos ser presidentas y con ello hago una respetuosa invitación a que nombremos presidentA con "A" al final, al igual que abogada, científica, soldada, bombera, doctora, maestra, ingeniera, con "A", porque como nos han enseñado, sólo lo que se nombra, existe.

Hoy quiero reconocer no sólo a las heroínas de la patria a las que seguiremos exhaltando, sino también a todas las heroínas anónimas, a las invisibles, que con estas líneas hacemos visibles, a las que con nuestra llegada a la presidencia y estas palabras hago aparecer, las que lucharon por su sueño y lo lograron, las que lucharon y no lo lograron. Llegan las que pudieron alzar la voz y las que no lo hicieron, llegan las que han tenido que callar y luego gritaron a solas, las indígenas, las trabajadoras del hogar que salen de sus pueblos para apoyar a las demás, a las bisabuelas que no aprendieron a leer y escribir porque la escuela no era para niñas, llegan nuestras tías que encontraron en su soledad la manera de ser fuertes, a las mujeres anónimas, las heroínas anónimas, que desde su hogar, las calles, o sus lugares de trabajo lucharon por ver este momento, llegan nuestra madres que nos dieron la vida y después volvieron a dárnoslo todo, nuestras hermanas que desde su historia lograron salir adelante y emanciparse, llegan nuestras amigas y compañeras, llegan nuestras hijas hermosas y valientes y llegan nuestras nietas, llegan ellas, las que soñaron con la posibilidad de que algún día no importaría si nacimos siendo mujeres u hombres, podemos realizar nuestros sueños y deseos, sin que nuestro sexo determine nuestro destino, llegan ellas, todas ellas que nos pensaron libres y felices.

Y con todas ellas aquí a nuestro lado, llegan nuestros más grandes sueños y anhelos, llega con nosotras el pueblo de México, hombres y mujeres empoderados, la transformación les devolvió la dignidad, la libertad y la felicidad y nunca nadie más se las podrá arrebatar.

Soy madre, abuela, científica y mujer de fe. Y a partir de hoy, por voluntad del pueblo de México, la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Gobernaré para todos y para todas y tengan la certeza de que pondré mi conocimiento, mi fuerza, mi historia y mi vida misma al servicio del pueblo y de la patria. Tengo la certeza de que consolidaremos juntas y juntos un México cada día más próspero, libre, democrático, soberano y justo. No les voy a defraudar.

Les convoco a seguir haciendo historia.

¡Que viva la Cuarta Transformación!

¡Que viva México, viva México, viva México!