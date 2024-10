Reaparecen Xóchitl Gálvez y Peña Nieto por protesta de Sheinbaum

La excandidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz, pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que gobierne con la verdad y no propague el odio ni la división en sus conferencias de prensa diarias.

En una carta abierta dirigida a la presidenta de México, Gálvez Ruiz la exhortó a escuchar a las madres buscadoras y a las víctimas de la violencia.

"Hoy que te conviertes en la primera mujer Presidenta en la historia de México, te deseo de corazón que te vaya bien a ti porque sólo así le irá bien a nuestro querido país.

"Deseo que hagas un buen gobierno que pueda dejar atrás la elección de Estado con la que llegaste al poder. Deseo que gobiernes con la verdad, y que por fin se termine la dieta cotidiana de mentiras y las conferencias con mensajes que propagan el odio y la división entre los mexicanos", expresó en su misiva.

Xóchitl Gálvez le deseó a Sheinbaum que su gobierno subsane las carencias en materia de salud y haya hospitales con personal de salud con sueldos y jornadas dignas.

"Que tu gobierno garantice clínicas y consultorios que tengan abastecimiento de medicinas y no pretextos o acusaciones al pasado", expuso.

"Que encuentres las llaves de Palacio Nacional para que abras las puertas y escuches a las madres de los desaparecidos y las víctimas de la violencia", enfatizó la excandidata presidencial.

Por último, llamó a Claudia Sheinbaum a cerrar el paso a la corrupción en la realización de obras públicas.

"Espero que las obras que se realicen en tu sexenio impulsen el desarrollo y no sirvan para pagar favores y facturas de campañas electorales. Que los contratos sean para las empresas que sean más competitivas y no para las de los hijos, familiares y compadres de los poderosos", recalcó.

Peña Nieto desea "el mayor de los éxitos"

El expresidente priista Enrique Peña Nieto deseó "el mayor de los éxitos" a Claudia Sheinbaum como presidenta de México, tras rendir protesta en la Cámara de Diputados.

Al reaparecer en sus redes sociales, el antecesor de Andrés Manuel López Obrador mandó un mensaje en su cuenta de X: "Le deseo el mayor de los éxitos a la Doctora Claudia Sheinbaum, primera Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en la elevada responsabilidad que hoy asume en favor de México".

Claudia Sheinbaum Pardo rindió protesta este 1 de octubre como la primera mujer presidenta de México para el periodo 2024-2030.

"Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidenta de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande", dijo en el Congreso General.

Ifigenia Martínez fue quien le puso la banda presidencial a Claudia Sheinbaum, tras recibirla de manos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.