"El Güero Palma" tramita amparo por incomunicación y tortura

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 4 (EL UNIVERSAL).- Un

al director del penal de máxima seguridad del Altiplano cesar la

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

ocasionada a, "El Güero Palma", uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa.A través de suMartín Hernández Rodríguez, el sinaloense tramitó unen el que reclamó aislamiento ey estado de estrés que ello le ocasiona al interior del Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) número 1 ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde se encuentra acusado de presuntoEn consecuencia,, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, admitió a trámite la demanda de garantías del capo y le concedió unarespecto de la, lay cualquier acto tendiente a que se continúe con ella."Concesión de larespecto de la-así como laocasionada- y a cualquier acto tendiente a que se continúe con ella. Notifíquese personalmente y cúmplase", determinó el juzgador.En, "El Güero Palma", vio cerca su libertad, luego de que unlo absolviera del delito de delincuencia organizada.Sin embargo, antes de abandonar la prisión de máxima seguridad, se le cumplimentó unapor el delito deen agravio de nueve personas en hechos ocurridos en 1992 en el estado de Guerrero, caso que lo mantiene recluido en el