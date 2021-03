El INE se volvió el "supremo poder conservador": AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que "es extraño" que el Instituto Nacional Electoral (INE) le quitara dos candidaturas a Gobernador al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y sentenció: "se volvió el ´supremo poder conservador´".

"Sí es extraño porque antes no lo hacían y ahora están convertidos en el supremo poder conservador. Ya deciden quién es candidato y quién no. Antes no era así. A lo mejor ya cambiaron las leyes o antes no se aplicaban y ahora sí se aplican", afirmó.

En su tradicional conferencia de prensa matutina, López Obrador expresó que se trata de algo que nunca va a ver bien, por lo que espera que comprendan que no es una intromisión ninguna decisión del INE. "Es que yo fui víctima de esas maniobras porque me intentaron desaforar cuando fui Jefe de Gobierno porque no querían que apareciera yo en la boleta como candidato a la Presidencia en el 2006", recordó.

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, cuestionó cómo es que debería quedarse callado porque es Presidente y subrayó que la acción del INE "es un atentado a la democracia. Es juego sucio. Es antidemocrático".

"Yo siempre voy a defender la democracia. Siempre. Y no voy a aceptar que de arriba, por intereses cupulares, por intereses de mafias, por los intereses de la maliantada de los malandros de cuello blanco, se pisotee la democracia. Puede ser que no coincidamos, pero yo siempre digo lo que pienso", señaló el mandatario.

Además, explicó que serán las autoridades correspondientes las que van a decidir finalmente lo que sucederá con las candidaturas para el proceso electoral de este año, el más grande de la historia. "Pero yo ya hablé. No me voy a quedar callado sobre un asunto que padecimos muchísimo", insistió.

Ayer, el INE canceló las candidaturas de Félix Salgado Macedonio, aspirante a la gubernatura de Guerrero, y de Raúl Morón, contendiente por el Gobierno de Michoacán, durante una sesión maratónica, por no presentar los informes de los gastos de sus precampañas. Ambos políticos morenistas anunciaron que impugnarán la decisión del INE ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación (TEPJF).



La Consejera Adriana Favela dijo que "no es factible que los partidos políticos sigan negando que hay una precampaña" y señaló que todos los aspirantes "deben presentar un informe de precampaña" sin importar el método de selección al interior de cada partido.

Entre los sancionados por el INE, además de Salgado Macedonio, están Yair García, Fernando Lacunza, Pablo Amílcar Sandoval, Luis Walton y Adela Román, quienes sufrieron "la pérdida del derecho a ser registrados como candidatos y candidatas, o en su caso la cancelación del registro" para el proceso electoral 2020-2021 en el estado de Guerrero.

El organismo electoral también negó el registro a 27 precandidatos a diputados federales, de los cuales 25 son de Morena, por no presentar sus informes de ingresos y gastos de precampaña.

El líder nacional de Morena, Mario Delgado, acusó el jueves a los consejeros del INE de pretender "bajar a la mala más de 60 candidatos" de la contienda electoral en seis estados con el argumento de que no se entregaron informes de precampaña.

LA POLÉMICA CANDIDATURA DE FÉLIX SALGADO

Salgado Macedonio, quien representa al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el mismo del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, tiene una denuncia penal en su contra por "violación sexual" en agravio a una mujer.

La candidatura de Salgado Macedonio se ha visto envuelta en la polémica desde diciembre de 2020 cuando ganó una primera encuesta porque está acusado de violar a una menor de edad en 1998 y de abusar de una periodista en 2016, además de estar incriminado en al menos otras cinco agresiones sexuales.

A mediados de febrero, Morena registró ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana a Salgado Macedonio como su candidato a gobernador de Guerrero para las elecciones del próximo 6 de junio.

Sin embargo, ante las protestas feministas que se pronunciaron en contra, a finales de febrero el partido le quitó la candidatura y acordó la realización de una nueva encuesta para definir a su candidato a la gobernatura de Guerrero, aunque no prohibió la participación de Salgado Macedonio.

Hace dos semanas, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena ratificó a Salgado Macedonio como candidato a gobernador, pese a las acusaciones en su contra.

El órgano interno del partido reconoció que dejar participar a Salgado Macedonio generó fuertes críticas, principalmente de mujeres organizadas, pero dijo que la "inacción" de las instancias penales y sus "vicios" le impidieron tener elementos concluyentes sobre las acusaciones.

A pesar de las diversas protestas feministas tanto en Guerrero como en la Ciudad de México, López Obrador respalda a Salgado Macedonio e incluso ha afirmado que las acusaciones contra el senador de Morena están "fabricadas".