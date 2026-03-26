El Istmo, zona con más feminicidios

Oaxaca, Oax.- La región del Istmo de Tehuantepec registra el mayor porcentaje de feminicidios en Oaxaca desde diciembre de 2022 al mismo mes de 2025, reveló el Observatorio de Violencia Feminicida del Grupo de Estudios Sobre la Mujer Rosario Castellanos (GESMujer).

De acuerdo con la organización, durante este periodo fueron asesinadas de manera violenta 287 mujeres, un promedio de 95 cada año o dos cada semana en el estado. Entre éstos se encuentra el asesinato de 83 niñas y adolescentes menores de 18 años, y que representan 14% de los feminicidios registrados en la entidad.

Del total de asesinatos violentos de mujeres, el Istmo concentra 29% de los casos, mientras que 19% corresponde a Valles Centrales y otro 19% a la Costa de Oaxaca, lo que las constituye como las regiones con el más alto nivel de violencia feminicida.

Es el hogar, con 33%, donde niñas y mujeres han sido asesinadas de manera violenta y en lo que corresponde a la forma de muerte, en 60% de los caos se han utilizado armas de fuego.

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"La declaratoria de alerta por violencia de género en 40 municipios de Oaxaca ha sido insuficiente. Desde 2018 a la fecha se han registrado 788 indignantes casos", señala GESMujer.

Advierte que están en aumento las desapariciones de mujeres y niñas en el estado.