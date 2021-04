"El Mijis" y los LeBaron piden amnistía para hombre recluido en Almoloya "por homicidio de una persona viva"

El diputado Pedro César Carrizales, conocido como "El Mijis", acudió a la Legislatura mexiquense para presentar el indulto a través del beneficio de amnistía en beneficio de Manuel Germán Ramírez Valdovinos, sentenciado a 40 años, 7 meses y 15 días de prisión, por el homicidio "de una persona, que curiosamente, está viva" y recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Este hombre fue aprehendido en el 2000 dentro de su casa por agentes de la policía federal, quienes no mostraron orden de detención, ni explicaron el motivo de la aprehensión.

De acuerdo a los alegatos de la defensa, fue torturado y perdió la audición, además presenta artritis de las articulaciones del hombro derecho, rodilla izquierda, esguince lumbar, además de traumas provocados por los golpes.

En entrevista, dijo que la única prueba en su contra, es una confesión que obtuvieron las autoridades bajo amenazas, pues le dijeron que iban a violar a sus hijas y esposa.

"Estamos presentando el indulto de la amnistía en el caso del señor Valdovinos, pues jueces, ministerios públicos y autoridades, están violentando todos sus derechos una y otra vez", alegó el diputado.

Mencionó que Germán Ramírez, oriundo del municipio de Acolman, no sólo está preso, sino que le han quitado todo pese a que ya se agotaron todas las instancias jurídicas en las que quedó demostrada la injusticia de la que es víctima, pero lo mantienen preso.

Acompañado por Bryan Carlos y Adrián LeBaron, el diputado aseguró que no van a parar hasta lograr la libertad de este preso, acusado sin fundamento de un delito que nunca cometió.

"Es muy triste porque parece que el sistema judicial en México funciona al revés, para los narco gobiernos y los narco policías", acusó Bryan Carlos LeBaron.