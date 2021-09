El país no se merece un clima de crispación: Augusto López

En el Pleno del Senado, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, reconoció en su comparecencia que México no se merece un clima de crispación, por lo que hizo un llamado a la construcción de acuerdos y, sin dejar de reconocerlas, hacer a un lado las diferencias ideológicas.

Ante los legisladores de la Cámara Alta, Adán Augusto López expresó la disposición política del Ejecutivo a dialogar, bajo la premisa de que "nadie es dueño de la verdad absoluta".

"El país no se merece un clima de crispación, pero es responsabilidad de todos que construyamos los consensos, los acuerdos necesarios. Tenemos que ver más allá de nuestros respectivos espacios de responsabilidad y hacer un ejercicio de construcción de acuerdos, de consensos entre todos. Ninguno de nosotros es dueño de la verdad absoluta, toca -pues- a todos, llegar a construir un mejor México", remarcó.

Adán Augusto López ofreció puertas abiertas en la Secretaría de Gobernación, donde, dijo, no va a haber horarios para recibir a todas las fuerzas políticas.