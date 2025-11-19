El PAN acusa a Luisa Alcalde por violar la privacidad de Edson Andrade

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 19 (EL UNIVERSAL).- El diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez Hernández, solicitó a la Secretaría Anticorrupción y a Transparencia para el Pueblo, una investigación de oficio en contra de la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, por presuntas violaciones al derecho a la privacidad.

Lo anterior, luego de que la lideresa morenista publicó en sus redes sociales, un presunto contrato de Edson Andrade, principal impulsor de la marcha de la "Generación Z", con el Partido Acción Nacional (PAN) por más de 2 millones de pesos.

"¿Si te das cuenta, @LuisaAlcalde, que cometes violaciones a la Ley y además un delito? Tú y todos los pregoneros panfleteros del Régimen violan flagrantemente la Protección de Datos Personales y Datos Sensibles, poniendo en peligro inminente a un joven. Ese dolo de tu parte no puede aplaudirse, es una completa irresponsabilidad. Más allá de las preferencias políticas, lo que haces es inmoral, inhumano e ilegal. El desconocimiento de la Ley no te exime de su cumplimiento", reclamó en su cuenta de X.

Téllez Hernández aseguró que Alcalde Luján, "en la desesperación por controlar el desgaste de Morena y el gobierno ante el éxito de la marcha del 15N", expuso un contrato, revelando datos personales y sensibles, sin consentimiento del Titular.

"Esto configura un agravio importante a la privacidad y a los derechos ARCO, se deja un grave precedente. Exijo la inmediata intervención -DE OFICIO- de la Secretaría de @BuenGobierno_mx y del órgano @BGTransparencia para emitir las medidas preventivas y se ordene el retiro de todas las publicaciones relativas a este asunto y que expongan Datos Sensibles de su Titular, así como iniciar la investigación y supervisión inmediata que derive en la imposición de las multas correspondientes", denunció.

El panista agregó que, en caso de ser necesario, se le dé vista a la Fiscalía General de la República (FGR), por la comisión de probables delitos.

"Por último, la actuación del @INEMexico como sujeto obligado de resguardar los datos sensibles que obtiene de la regulación a partidos políticos deja mucho que desear, por lo que su actuación en este tema tiene que ser investigada. ¡Basta de abusos! y ¡Basta de la impunidad que cubre a los de la #4T!", concluyó.