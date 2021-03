El PAN de Michoacán destituye a diputado que dijo que puede "gastar dinero público hasta con put..."

El Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Michoacán informó este miércoles la destitución de Javier Estrada Cárdenas como coordinador del Grupo Parlamentario en la entidad, esto después de que el blanquiazul solicitara su separación del cargo, luego de que el día de ayer se filtrara un audio en el que expresó dichos misóginos y machistas.

"En Acción Nacional no compartimos las opiniones que provocan violencia en contra de la mujer, nuestro trabajo siempre ha estado enfocado a impulsar el desarrollo y respeto a los derechos de la mujer", aseguró Oscar Escobar Ledesma, dirigente estatal interino del PAN.

En un comunicado, destacó que para erradicar la violencia de género es urgente reforzar el tema de una educación para no normalizar las expresiones que denigran a las mujeres e impulsar las acciones afirmativas.

"Desafortunadamente aún se usan expresiones de manera cotidiana que violentan o denigran a la mujer, debemos reforzar el tema del respeto como educación, para evitar normalizar la violencia de género", añadió.

El panista anunció que a raíz de "la situación en la que el legislador Javier Estrada Cárdenas vertió comentarios durante una conversación con compañeros diputados, el Comité Directivo Estatal del PAN en Michoacán decidió destituirlo del cargo de Coordinador Parlamentario de Acción Nacional y se le instruyó incorporarse a los cursos de sensibilización y perspectiva de género".

Por ello, precisó, el Comité Directivo Estatal nombró como nueva Coordinadora Parlamentaria a la legisladora María del Refugio Cabrera Hermosillo.

Previamente, por medio de su cuenta de Twitter, la dirigencia nacional del partido emitió un comunicado, en el que rechazó los comentarios que hizo el Diputado local y se posicionó en contra de cualquier tipo de violencia contra la mujer, por lo que informó que ya pidió al Comité Directivo Estatal de Michoacán que se retire de la coordinación de los diputados locales a Estrada Cárdenas.

"En congruencia a nuestros valores y principios como el respeto a la inminente dignidad de la persona, en Acción Nacional no podemos permitir por parte de nuestros militantes, legisladores, funcionarios, ni dirigentes, comentarios misóginos ni machistas", se lee en el boletín de tres párrafos.

Además, aseguró que la política de Acción Nacional está comprometida con el bienestar de las mujeres, el lenguaje incluyente, la paridad y la igualdad sustantiva, por lo que reprochamos y no toleraremos ninguna conducta contraria.

Por su parte, las y los senadores del PAN también condenaron las expresiones del legislador respecto al uso de los recursos públicos y le solicitaron separarse de su cargo mientras el partido determina su situación.

"Los y las senadoras de @AccionNacional condenamos las declaraciones del Diputado Javier Estrada Cárdenas. No toleraremos muestras de machismo y misoginia en el PAN ni en ninguna otra institución. Solicitamos que se separe del cargo en lo que el partido determina su situación", se lee en un tuit.

El día de ayer, Javier Estrada Cárdenas, Diputado local y coordinador de la bancada del PAN en el Congreso de Michoacán, fue exhibido en un audio en el que aseguró que puede gastar el dinero de público en lo que guste, incluso en "putas".

El audio de casi dos minutos fue grabado en noviembre de 2020 durante la reunión de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, que él presidía.

El panista fue exhibido luego de sumar diversas acusaciones por misoginia y violencia de género, dadas a conocer por colectivos feministas.

"Son mamadas (...) Yo me puedo gastar el dinero con quien yo quiera, hasta con putas y no tiene por qué él [el Auditor] estar condicionando, nada más para exhibirnos", afirmó Estrada Cárdenas en la grabación.

En aquella junta se discutía la fiscalización de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) al Congreso local. El Diputado, molesto, propone la renuncia del Auditor.

"Yo propongo la destitución del Auditor, es que no puede tratarnos como cualquier hijo de vecino, somos sus patrones", afirmó.

El político panista reprochó los cuestionamientos del órgano sobre la manera en que se ejercen los recursos.

"¿Nosotros vamos a quedarnos cruzados de brazos? Estamos pendejos, estamos pendejos, de verdad, a mí no me va a amedrentar, a mí lo que me hace encabronar, y que saque una [auditoría], y que saque otra y ¡que chingue a su madre!", dijo.

Hasta el momento, Javier Estrada no ha reaccionado a la filtración del audio, sin embargo, en redes sociales muchas mujeres han criticado su comportamiento.

Esta no es la primera vez que Javier Estrada se ve relacionado en escándalos, ya que también se opuso a que Elvia Higuera Pérez ocupara el puesto de Presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, por el hecho de ser mujer.

El pasado 3 de noviembre Estrada Cárdenas tocó el tema de los feminicidios, pues presentó una iniciativa para que este delito no prescriba en Michoacán.

"México vive una crisis de violencia de género y feminicidios que es urgente resolver. Diariamente, cientos de niñas y mujeres son agredidas, violadas, asesinadas y revictimizadas tanto por sus agresores como por las instituciones que no hacen su trabajo. Las cifras son realmente alarmantes y sin embargo poco sabemos de la magnitud real del fenómeno. Las respuestas gubernamentales escasean y, cuando aparecen, lejos de tranquilizar, ofenden", dijo en aquel entonces.

Sin embargo, estas declaraciones se ven nubladas luego de darse a conocer este audio, pues en redes sociales fue duramente criticado.