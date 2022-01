El PAN exige operativos contra "mercado negro" de pruebas Covid

El vicecoordinador del PAN en la CDMX, Ricardo Rubio exigió al Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), alcaldías y Secretaría de Salud local, emprender operativos por farmacias, clínicas y establecimientos que ofrezcan realizar pruebas rápidas de Covid19 y, que no estén certificadas por la Cofepris u otras instancias.

Lo anterior, dijo, ante los reportes diarios de sobredemanda de pruebas y la amenaza latente por escasez de tomas PCR y antígenos en el sector público de la Ciudad de México.

"Regresa el mercado negro que lucra con esta enfermedad, que no es el único, pero nos interesa erradicar esto porque pone en riesgo la salud de los capitalinos que, para un trámite o algún requerimiento necesitan una prueba negativa y pagan por ese resultado clandestino".

"Podemos ver en internet y en Facebook ofertas de pruebas y entrega de resultados inmediatos, pero no sabemos la calidad del material, ni mucho menos la efectividad. Además, pueden ser desechos que se reutilizan y eso es muy delicado porque crea focos de infección", indicó.

Ricardo Rubio solicitó a la jefa de Gobierno, instruir al INVEA realizar operativos encubiertos para desmantelar a estas redes de mercado negro Covid19.

"Se trata de la salud de los capitalinos y de eso depende mucho, la estadística sanitaria del país", aseguró.

También afirmó que el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, José Merino ha estado mintiendo y ocultando información sobre la pandemia desde hace dos años.

El panista pidió al gobierno capitalino tener seriedad en la atención de la pandemia.

"Eduardo Clark, director general de la Agencia Digital de Innovación Pública, ya no puede ser el vocero de la pandemia, queremos que Sheinbaum explique todo lo ligado a la emergencia y desista de su proyecto presidencial que tanto la tiene distraída de las tareas de administración pública".