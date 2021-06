El PAN, irresponsable al politizar las "tragedias": Morena

Diputados locales de Morena acusaron a sus homólogos del PAN de actuar irresponsablemente, "pues para todo lo que ocurre en la Ciudad, generan una ola de mentiras. Resulta evidente que su finalidad es hacer lo que desde hace mucho han aprendido: Mentir una y mil veces hasta que parezca verdad", acusaron.

Destacaron "la atención pronta y expedita" del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), para atender la fuga de agua sobre Canal de Miramontes, colonia Educación, Alcaldía Coyoacán, ocurrida el domingo pasado por trabajos de cableado subterráneo realizados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

"De esta manera, el Gobierno de la Ciudad de México vuelve a responder de manera oportuna ante una emergencia y da muestra de que las cosas se pueden hacer de manera distinta", sostuvieron los morenista, tras conocer de la queja presentada por diputados panista ante la Secretaría de la Contraloría capitalina, quienes aseguraron que 15 casas resultaron dañadas.

Prueba de ello, dijeron los morenista en un comunicado, fue el anuncio realizado en marzo pasado por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, de que concluyó las millonarias concesiones que Sacmex tuvo por más de 27 años con cuatro empresas privadas, "con lo que le dio sentido más social a la gestión del agua en la capital", señalaron.

Ante esto, los morenistas exigieron al PAN no utilizar los hechos del pasado domingo "de manera irresponsable", como lo han hecho costumbre con otros "incidentes".

"Sus diputadas y diputados no pierden oportunidad, para alterar la información y tratar de sacar ventaja de los incidentes, accidentes e, incluso, tragedias que ocurren en una Ciudad viva. Lo más grave es que se ha convertido en su costumbre este actuar", enfatizaron.

Acusaron que los legisladores del blanquiazul, "hoy lo hacen de nuevo, con el uso faccioso del incidente en la Avenida Miramontes, y presentan una denuncia administrativa contra el coordinador general del Sacmex, Rafael Bernardo Carmona, bajo el argumento de que tiene responsabilidad directa en la citada fuga de agua", destacaron los muchachos de "ya saben quién".

Los diputados locales de Morena explicaron que esa fuga de agua, fue derivada de una maniobra realizada por trabajos de la CFE, por lo que técnicos del Sacmex acudieron desde un primer momento, para realizar, "de manera inmediata", una disminución del afluente proveniente de la operación de la planta Xotepingo.

"Quienes integramos la bancada de Morena destacamos que el titular del Sacmex, haya coordinado personalmente los trabajos de reparación de la fuga. Del mismo modo, el personal de ese sistema no ha dejado de trabajar en la zona afectada. Además, la información ha estado disponible desde el momento del incidente en las redes sociales de la dependencia", aseguraron.

Por ello, destacaron, "emitimos este comunicado para detener la ola de mentiras informativas que genera la bancada de Acción Nacional en la Ciudad. Es evidente su sesgo sobre lo que acontece en la Ciudad y resulta evidente que tienen como finalidad hacer lo que desde hace mucho han aprendido: Mentir una y mil veces hasta que parezca verdad", acusaron.