El plan B del presidente es con V de venganza, afirma Marko Cortés

CUERNAVACA, Mor., diciembre 13 (EL UNIVERSAL).- El dirigente nacional de Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, se dijo confiado en que los senadores rechazarán las reformas a las leyes secundarias en materia electoral del Plan B, del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Cortés Mendoza estuvo de visita en Morelos para respaldar el trabajo que han realizado los alcaldes y diputados surgidos del blanquiazul y dijo que el Plan B es con V de venganza y de vergüenza porque pretenden estrangular al Instituto Nacional Electoral (INE) al pretender quitarle los recursos y las capacidades.

Acusó que el gobierno de Andrés Manuel busca un árbitro debilitado que pueda controlar; eso es lo que quieren los dictadores y los autócratas.

"Espero que el día de mañana en el Senado de la República se rechace este Plan B de venganza y de vergüenza del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esperaría que algunos de los senadores del partido en el gobierno y sus aliados les de vergüenza de su Plan y no se presenten y no se presten a debilitar al INE, a debilitar las reglas electorales con las que arribaron al poder", dijo el líder nacional del PAN.

Acompañado de la presidenta del Comité Directivo Estatal, Dalila Morales Sandoval, diputados y regidores panistas afirmó que es la primera vez en la historia de México que se quiere impulsar una reforma electoral desde el poder, pues las reformas electorales se impulsaban desde la oposición para generar condiciones de competencia y para poder arribar el poder.

Cuando esto se impulsa desde el poder, abundó, no se puede entender de otra forma más que es para mantener el poder mismo, para tener reglas a favor y poder controlar los procesos electorales.

Dijo que esta situación va a cambiar en México y por eso desde el interior del panismo se preparan para corregir el rumbo.

"Vamos a volver a ganar Cuernavaca y vamos a ganar el estado y a nivel nacional vamos a ganar la presidencia de la República, porque estamos convencidos que sí hay de otra para México y que esa otra es con Acción Nacional".