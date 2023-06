El plan B que tenemos puede ser invitar a Claudia a Segob: Ebrard

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 12 (EL UNIVERSAL). - En la carta entregada al presidente Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard sostuvo que defenderá la Cuarta Transformación, y buscará su permanencia y consolidación en los próximos años.

En su primer evento tras renunciar a la cancillería, afirmó que no tiene un Plan B, porque está convencido de conseguir la candidatura, y que su equipo no está integrado por "conformistas".

"¿El plan B que tenemos cuál puede ser? Que invitemos a Claudia a Gobernación. Nosotros vamos a ganar", expresó.

Además, el exfuncionario entregó al presidente un informe de resultados, que es una síntesis de los principales logros obtenidos por la Cancillería.

Respecto a los recorridos al interior del país, dijo que pronto dará detalles sobre los lugares que visitarán, aunque afirmó que no habrá exceso de recursos.

"En todo hemos cuidado la austeridad. No va a haber un sólo caso donde se pueda decir lo contrario", aseguró.

Expuso que durante su recorrido por los estados presentará sus propuestas de seguridad; sistema universal de salud, sistema educativo; igualdad de género; cambio climático, apoyos para jóvenes y seguro de desempleo.

Ebrard fue recibido por una estudiantina, y acompañado de decenas de simpatizantes que coreaban "¡Es un honor estar con el mejor!".

En cuanto a las encuestas, dijo que se integrará un equipo técnico para darle seguimiento y elegir a las dos empresas que se propondrán para que realicen los ejercicios espejo.

Marcelo Ebrard afirmó que el presidente fue muy afectuoso durante su reunión, al entregarle su renuncia.

"Yo diría que hubo una primera parte de la reunión que fue con el secretario de Relaciones Exteriores. Y luego ya hicimos una plática de amigos, como hemos sido hace tantos años, más de 23 años. Me dio mi abrazo, me deseó éxito, yo también a él por el bien de México", sostuvo.

El excanciller le dijo al presidente: "siempre seré yo tu carnal, donde esté".

Ebrard subrayó que el acudirá a todas las plataformas donde pueda exponer sus propuestas y argumentos para ganar la candidatura.

Cada quién tiene su criterio. Tenemos que ir sin temor alguno a defender lo que creemos. "¡Sonrían, vamos a estar muy bien!", confió.