El Poder Judicial está mal y le hace falta una reforma, asegura AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este viernes que hace falta una reforma al Poder Judicial y confió que en lo que resta de su gobierno haya tiempo para llevarla a cabo.

En conferencia de prensa matutina y a pregunta expresa, el jefe del Ejecutivo federal confió en que esta iniciativa la tomen al interior del Poder Judicial.

"Hace falta una reforma al Poder Judicial, y ojalá y los integrantes de la Judicatura o un grupo de jueces o los ministros, lo planteen, porque sí está mal el Poder Judicial, con todo respeto a su independencia (...) sí hace falta una revisión y ojalá y tomen la iniciativa al interior del Poder Judicial.

"Yo sí creo qué hay tiempo para llevar a cabo la reforma", dijo.

En Palacio Nacional, el mandatario federal acusó que hay abogados que están en las salas de espera de oficinas de jueces y ministros y quienes presumen que no tienen clientes en la cárcel, pero señaló que esto no significa que son buenos abogados, sino que son "buenos para el influyentismo, para la corrupción".

"Claro que sí se va a tener como referencia la opinión de los abogados que defienden a clientes con dinero y no a los abogados que defienden a los que no tiene con qué comprar su inocencia, y ¿cuáles son los abogados que predominan, quiénes son los que están siempre en las salas de espera de los jueces, de los magistrados, de los ministros? Pues los abogados de los grandes despachos los que se dan hasta el lujo de publicar -antes, ahora ya no- "no tengo a ninguno cliente en la cárcel", así se anunciaban ¿Y son buenos abogados? No, son buenos para el influyentismo, para la corrupción", acusó.